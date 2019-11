Giorgio Tirabassi resta in ospedale: le ultime notizie dopo l’infarto

Ha fatto prendere un grane spavento a tutti e immaginiamo che la paura più grande sia stata la sua e quella de suoi familiari! Ma per fortuna oggi Giorgio Tirabassi sta meglio. L‘attore, che è stato colpito da un infarto venerdì sera ha subito voluto rassicurare tutte le persone che lo seguono con affetto, scrivendo un messaggio sui social. Le sue condizioni di salute sono stabili e adesso Giorgio sta meglio ma resta in ospedale. “Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti. Sto bene e in buone mani ” aveva scritto sabato Giorgio Tirabassi sui social. Oggi le ultime notizie arrivano direttamente dall’ospedale. E’ infatti stato reso noto il nuovo bollettino medico con gli aggiornamenti sullo stato di salute fisico dell’attore.

GIORGIO TIRABASSI PER IL MOMENTO RESTA IN OSPEDALE: LE ULTIME NOTIZIE

“Il paziente – riporta il bollettino medico, reso noto dal direttore sanitario dell`ospedale di Avezzano – mantiene condizioni di stabilità clinica. Si conferma il trend di recupero contrattile del miocardio del ventricolo sinistro interessato da infarto”.

E ancora, nel bollettino si parla di quello che succederà nelle prossime ore: “Giorgio Tirabassi rimarrà ricoverato ancora per i giorni necessari ad un congruo monitoraggio post-procedurale, alla prosecuzione della terapia farmacologica e alla esecuzione di tutte le pratiche cliniche volte ad una dimissione dal ricovero in sicurezza”.

Non possiamo che rinnovare i nostri auguri all’attore per una pronta guarigione . Di certo al momento sta ricevendo una ondata di stima e affetto che potrà solo fargli bene per tornare il prima possibile in forma. Tantissimi davvero anche i messaggi arrivati sui social dalla gente comune che fa il tifo per l’attore!

