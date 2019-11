Emma Marrone a Verissimo: dalla paura per l’intervento alla rinascita grazie alla musica

Nell’abbraccio che vedete nella foto che apre il nostro articolo, tutto l’affetto di Silvia Toffanin per Emma Marrone che l’ha stretta un po’ anche per tutti noi. Nella puntata di Verissimo in onda domani 16 novembre 2019, la cantante sarà protagonista di una bella intervista con la Toffanin e parlerà anche al pubblico di Canale 5, di tutto quello che è successo nell’ultimo periodo.

EMMA A VERISSIMO PARLA DELL’INTERVENTO: “HO AVUTO PAURA”

Emma ospite di Verissimo, parla di un altro periodo difficilissimo della sua vita. Non ha ancora voluto dire quello che le è successo veramente, e noi non ci sprechiamo in ipotesi che lasciano il tempo che trovano, ma di certo ha sofferto e ha temuto il peggio. La cantante spiega: “Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio.”

Emma spiega che ha preferito raccontare tutto, senza nascondersi: “Avevo appena lanciato il singolo Io sono bella. C’erano già i primi impegni e durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità”.

Emma sa che avrebbe dovuto cercare di riposarsi, che non avrebbe dovuto girare l’Italia come una trottola dopo l’intervento e che forse avrebbe dovuto mettere la sua salute prima della musica. Ma sa anche che la musica e il suo nuovo cd le hanno dato la forza per combattere, ed è per questo che ha scelto di andare avanti così, senza fermarsi. “ La mente in questo fa tantissimo, ti aiuta a recuperare più in fretta. Avevo voglia di tornare dal mio pubblico, di fare ascoltare questo disco, di sorridere, di stare bene” e lo ha fatto!

Ed è grazie alle soddisfazioni che Emma trova la forza di andare avanti, sempre, nonostante tutto: “Mi ritengo fortunata perché ho realizzato dei sogni incredibili. Nonostante la vita mi abbia dato degli scossoni li ho sempre superati. Sono sana, sto bene. Penso a tutte quelle persone che combattono ancora oggi per stare bene“.