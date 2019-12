Al Bano le parole strazianti dopo la morte di mamma Jolanda (Foto)

Mamma Jolanda è andata via a 96 anni ma non basta a consolare Al Bano (foto). Sono strazianti le sue parole alla rivista DiPiù, non sarà per lui e la sua famiglia un Natale come gli altri ma è un dolore che forse lui stesso nemmeno immaginava. Il cantante di Cellino San Marco parla per la prima volta dopo l’addio a sua madre, le sue confidenze le conoscevamo già ma Al Bano parla non solo della donna più importante della sua vita ma del suo amore più grande. Niente e nessuno è stato più forte del sentimento che lo lega ancora a mamma Jolanda e sono confidenze che commuovono. Tutti purtroppo siamo costretti a subire questa sofferenza nella vita, la perdita di un genitore e in modo particolare di una madre non si supera ma fa parte del ciclo della vita, dovremmo essere già tutti preparati, consapevoli, quando arriva. Era un grande amore anche quello che legava sua madre e suo padre, Jolanda e Carmelo, la sua consolazione è solo quella che in Cielo possono stare di nuovo insieme.

AL BANO UNA FERITA NELL’ANIMA DOPO LA MORTE DI SUA MADRE

Forse immaginavamo che dopo tanto dolore già vissuto nella sua vita Al Bano ne avrebbe provato meno con la scomparsa della madre ma non è così. “Il mio cuore è a pezzi e sanguina. Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei”.





Saranno giorni di festa duri per lui che sentirà forte la sua mancanza ma c’è una cosa che gli dà sollievo: “L’unico pensiero che, in questi giorni, dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma passerà il Natale in Cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso”.