Incidente per Luca Zingaretti, l’attore investito da un’auto mentre era sul suo scooter

E’ iniziato non benissimo l’anno per Luca Zingaretti che oggi è stato investito da un’auto mentre era a bordo del suo scooter. Per fortuna l’incidente non ha causato alcun danno all’attore, nessuna conseguenza a lui ma solo al suo scooter. Nessuno si è fatto male ma la notizia dell’incidente avvenuto in pieno centro a Roma è stata subito riportata da tutti. A investire Zingaretti poco prima delle 15:00 di oggi un uomo di 61 anni alla guida di una Nissan Note; l’uomo si è subito fermato per prestare soccorso. E’ stato lo stesso attore a chiamare al telefono i vigili urbani per la constatazione dell’accaduto. Attimi di apprensione per l’amato Commissario Montalbano sbalzato a terra dall’impatto con l’automobile ma nessuna conseguenza di rilievo dall’incidente. Danni solo allo scooter, Zingaretti sta bene.

LUCA ZINGARETTI INVESTITO DOLORANTE MA SUBITO E’ TORNATO A CASA

Non c’è stato bisogno di trasportare l’artista in ospedale, infatti ha fatto ritorno alla sua abitazione romana con l’aiuto di un taxi. Sembra che fosse dolorante a seguito della caduta ma niente altro. L’incidente è avvenuto in pieno centro a Roma in corrispondenza della Farmacia Centrale in via Cola di Rienzo, dove subito è giunta la pattuglia di polizia locale che si è occupata dei rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente per le eventuali responsabilità.

Anche il personale del 118 è subito giunto per prestare soccorso, Zingaretti è stato medicato sul posto, in seguito al controllo non è stato necessario un ulteriore intervento, solo un brutto spavento.

Luca Zingaretti è noto al grande pubblico per i tanti suoi ruoli nella sua lunga carriera ma soprattutto per l’interpretazione del Commissario Montalbano nella serie tv che su Rai 1 ha battuto ogni record. Purtroppo oggi è stato invece protagonista di un incidente, per fortuna senza alcuna conseguenza.





