Veronica Satti a Pomeriggio 5: Favoloso ha cambiato numero, ha una sim libanese

Ampia pagina di cronaca dedicata alla scomparsa di Luigi Mario Favoloso nella puntata di Pomeriggio 5 in onda l’8 gennaio 2020. Tra gli ospiti della puntata di oggi, per parlare del caso, anche Veronica Satti che, dopo lo spazio dedicato alla mamma del giovane imprenditore, ha raccontato alcune novità sulla scomparsa del suo amico. Veronica e Luigi si sono molto legati nella casa del Grande Fratello lo scorso anno, e da allora si sono sempre sentiti anche una volta finito il gioco. E proprio nelle ultime ore è successa una cosa molto strana che Veronica racconta oggi nel programma di Canale 5.

In questi giorni Veronica, dopo esser tornata dagli Stati Uniti e aver appreso della scomparsa di Luigi, ha lanciato appelli sui social ma non è riuscita a mettersi in contatto con il suo amico. Oggi però c’è una novità. Poche ore fa infatti, sul cellulare le è arrivata una segnalazione. Il modello di cellulare che ha le permette di capire se un suo contatto ha cambiato numero di telefono e pare proprio che nelle ultime ore, Luigi abbia cambiato numero.

La mamma di Luigi dice di non sapere nulla , non ha idea di una possibile sim diversa da quella che suo figlio aveva.

VERONICA SATTI A POMERIGGIO 5: LUIGI POTREBBE AVER CAMBIATO NUMERO

Veronica spiega che ha aggiunto questo numero di telefono e ha provato a contattare Luigi ma non ha ricevuto risposta. Ma ci sono due cose: la prima è che il telefono squilla, la seconda che chi ha questo numero sta leggendo i messaggi perchè le spunte su Whatspp sono azzurre. Inoltre Veronica ha provato a cercare il prefisso del numero, che non era italiano, e ha scoperto che si tratta di una sim libanese. “Nella casa del Gf mi aveva detto che viaggiando spesso aveva anche altri numeri” ha sottolineato Veronica.

Veronica ha provato a contattarlo ma Luigi non le ha risposto. Ma mamma dell’imprenditore non sapeva nulla di questo numero ma proverà anche lei a contattarlo.

Nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi si è anche parlato di un ‘altra pista. Il giornalista Vito Francesco Paglia infatti ha ricevuto delle segnalazioni. Alcune persone avrebbero parlato di una truffa subita, avrebbero dato dei soldi per dei lavori al Favoloso ma le cose non sarebbero andate a buon fine.