A Pomeriggio 5 nuova pista sulla scomparsa di Luigi Favoloso: alcune persone sarebbero state raggirate sui social

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 8 gennaio 2020 si torna a parlare della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Ormai sono undici giorni che l’imprenditore è scomparso nel nulla. Era a casa di sua madre a Torre del Greco, aveva passato con la sua famiglie le feste. Era triste, racconta la mamma di Luigi nello studio di Barbara d’urso. Era molto giù a causa della separazione con Nina. Non le aveva detto subito che si erano lasciati ma lei lo aveva capito successivamente. “Non è mai uscito con i suoi amici in quei giorni” ha detto la mamma di Luigi. La signora non sapeva neppure che Luigi avrebbe passato con loro le feste di Natale, la sua è stata una visita improvvisa.

NUOVA PISTA DA POMERIGGIO 5: LUIGI MARIO FAVOLOSO RAGGIRAVA PERSONE SUI SOCIAL?

La mamma di Luigi Mario Favoloso non riesce a capire come mai Nina Moric non voglia essere chiamata in causa visto che fino a qualche giorno prima di Natale, stavano insieme. “Nina pensa che stiate facendo un teatrino” ha sottolineato Barbara d’urso. “Nina pensa questo? Mi ha chiamato e al telefono sembrava preoccupata, adesso non riesco proprio a capire” ha detto la mamma del giovane imprenditore.

Dopo aver rivisto poi la ricostruzione fatta dai giornalisti di Pomeriggio 5, la mamma di Luigi scoppia in lacrime. “Faccio tanti pensieri, forse era stanco psicologicamente, forse era provato” ha detto la signora Loredana in lacrime. “Non potrebbe essere nascosto per dare un segnale a Nina?” chiede Barbara d’Urso. “Io voglio solo che sta bene, anche se sta nascosto, non lo so perchè lo fa” ha detto la mamma dell’imprenditore campano.

Il giornalista Vito Francesco Paglia ha ricevuto però anche altre segnalazioni: alcune persone sarebbero state raggirate da Luigi Mario Favoloso. Non ci sono denunce ma ci sono diverse persone che sostengono di aver dato dei soldi a Mario in cambio di visibilità sui social.

“Di tutte queste cose al momento non mi interessa parlare, voglio solo che lui torni a casa” ha detto la mamma di Luigi.

Nel corso della puntata si è anche parlato di alcuni avvistamenti: pare che Luigi sia stato avvistato in un hotel a Milano ma quando la giornalista va a chiedere in albergo, nessuno sembra riconoscerlo.

Barbara d’urso inoltre ci tiene anche a precisare che la foto è stata scattata quasi certamente il 29 dicembre. Il cappotto infatti lo avrebbe comprato forse il 20 dicembre e il cappello è di Nina, è andato a casa di un amico a prenderlo prima di Natale.

Questa la foto dell’avvistamento mostrata nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri, 7 gennaio 2020

Luigi pare fosse sul treno Napoli-Milano Rogoredo.