La mamma di Luigi Mario Favoloso a Storie Italiane: quella foto in treno potrebbe non essere recente

Ha deciso di lanciare un nuovo appello in tv la mamma di Luigi Mario Favoloso e ha scelto lo studio di Rai 1. La signora Loredana è stata ospite della puntata di Storie Italiane di oggi 8 gennaio 2020, per raccontare la storia di suo figlio e anche per dare un aggiornamento su quello che è successo ieri. Dopo la diffusione della notizia della scomparsa di Luigi infatti, è iniziata a circolare una foto, mostrata in tv ieri a Pomeriggio 5, che mostrava il giovane in treno in viaggio verso Milano. In apertura di puntata, Eleonora Daniele, presentando la mamma di Luigi ha subito voluto dare gli aggiornamenti. Secondo la mamma di Luigi infatti quella foto non sarebbe recente ma si tratterebbe di una immagine vecchia.

“Di solito quando si allontana me lo dice sempre” ha detto la mamma di Luigi Mario Favoloso davvero molto preoccupata visto che sono passati più di dieci giorni dalla scomparsa di suo figlio.

LA MAMMA DI LUIGI FAVOLOSO IN LACRIME A STORIE ITALIANE: LE ULTIME NOTIZIE

Eleonora Daniele non si nasconde e commenta: “Loredana ti devo dire la verità, inutile nasconderci dietro un dito, abbiamo tutti pensato che se ne fosse andato per un po’ di visibilità, per avere qualche ospitata. Adesso dobbiamo capire che cosa è successo davvero“. In studio anche Alex Fiumara che stenta a credere che Luigi possa aver fatto questo per visibilità: “Ci sono altri modi per farlo”. La conduttrice ricorda che anche Nina Moric non crede a questa scomparsa e legge il suo post sui social.

“Questa mi sembra una cosa ridicola, il fatto di non nominarla, sono stati 5 anni insieme” ha detto la mamma di Luigi in merito alla decisione di Nina Moric di non essere chiamata in causa in questa vicenda.

La mamma di Luigi Mario Favoloso non pensa sia “una marachella” questo allontanamento e mostra tutta la sua preoccupazione nello studio di Rai 1 non riuscendo a trattenere le lacrime. Secondo la mamma inoltre la foto pubblicata dai giornali ieri, non sarebbe stata scattata di recente e non ci sarebbero indicazioni per credere che risalga proprio al 29 dicembre.

“Spero che non stia prendendo in giro sua madre perchè sarebbe vergognoso” ha chiuso la conduttrice di Storie Italiane.