Rita Pavone a Verissimo dopo le polemiche di Sanremo 2020 tra sovranismo e tweet di troppo

L’abbiamo vista scatenarsi sul palco di Sanremo con la sua Niente e domani la ritroveremo nello studio di Verissimo per una nuova puntata del programma di Canale 5 con Silvia Toffanin. Parliamo di Rita Pavone che sarà una delle super ospiti della puntata di domani 15 febbraio 2020. Prima ancora che Rita Pavone salisse sul palco dell’Ariston si sono scatenate una serie di polemiche senza fine, in particolare per alcuni tweets che negli ultimi mesi la cantante aveva postato sui social. E si parla anche di tutte queste polemiche a Verissimo con Rita Pavone che spiega: “Non so cosa voglia dire essere sovranista, ma se significa amore per il mio paese sì! Io amo l’Italia e le mie radici“. E sul discusso tweet che aveva scritto contro Greta Thunberg, l’attivista sedicenne svedese che ha ispirato il Global strike for future, la cantate ci tiene a dire quello che pensa realmente: “È stata una battuta infelice e chiedo scusa. Apprezzo molto quello che fa, ma sono scettica su quello che le sta attorno: un’organizzazione mostruosa che strumentalizza le sue battaglie”.

RITA PAVONE A VERISSIMO: IL SUO GRAZIE AD AMADEUS DOPO IL FESTIVAL

Dallo studio di Verissimo arriva da parte di Rita Pavone anche un grande grazie ad Amadeus: “Credevo di non essere stata scelta. Quando mi ha chiamata è stata un’emozione bellissima. Amadeus non ha tenuto conto della mia età, ma ha sentito la voce e l’energia. Gli sono profondamente grata”.

La canzone che suo figlio ha scritto per Sanremo è stata davvero significativa perchè nell’ultimo anno sono successe delle cose che l’hanno messa realmente alla prova: “Ho avuto delle batoste sul piano personale nell’ultimo anno che sono riuscita a superare: la morte di mio fratello minore. Per me è stato un dramma“. E prosegue: “Ho cercato di lottare contro una forma di stanchezza interiore. La musica mi ha tirato fuori da tutto. Ho trovato tante persone che mi vogliono bene e mi sono aggrappata a loro”.

L’intervista completa domani a Verissimo alle 16,10 su Canale 5.

