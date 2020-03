Katy Perry incinta: svelato il segreto, grande felicità per lei e Orlando Bloom

L’annuncio sta facendo letteralmente impazzire i fan: Katy Perry è incinta e aspetta un figlio da Orlando Bloom! La nota artista ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una clip tratta dal video ufficiale del suo nuovo singolo Never Worn White. La particolarità che i fan non hanno potuto non notare nel video? Il pancione di Katy Perry ha mandato in delirio i suoi fan ed assolutamente tutto vero! “Siamo felici” ha ammesso la pop star mondiale riferendosi anche al suo compagno Orlando Bloom. “Forse si tratta del segreto che più a lungo ho preservato” ha confessato Katy al suo esercito di fan.

Katy Perry incinta, lei e Orlando Bloom al settimo cielo per l’arrivo del primo figlio

“Avrei voluto dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica perché è questo il mio modo di parlarvi” ha ammesso Katy Perry sui social network. “Ad un certo punto ho dovuto dirlo per forza perché stava diventando una cosa palese” ha poi continuato la compagna di Orlando Bloom. E questo 2020 si preannuncia decisamente un anno molto importante per Katy Perry. Non solo a livello lavorativo con l’arrivo del nuovo progetto discografico, ma probabilmente soprattutto perché diventerà mamma per la prima volta. Lei e Orlando Bloom sono una coppia ormai da tanti anni e pochi mesi fa avevano anche annunciato il matrimonio, poi rimandato presumibilmente a causa della gravidanza di Katy.

Katy Perry è incinta, sono già aperte le scommesse: sarà un maschietto o una femminuccia?

A giudicare dal pancione, Katy Perry dovrebbe dare alla luce il suo primo bambino entro l’estate. Ed effettivamente, la cantante aveva dichiarato che proprio questa estate le avrebbe portato un po’ di cose. Probabilmente si riferiva proprio all’arrivo di suo figlio. Dopo l’emozione di tutti i fan di Katy Perry e Orlando Bloom, sui social network sono già iniziate le scommesse. Sarà un maschietto o una femminuccia? Ancora non è molto chiaro il sesso del nascituro. Eppure proprio nel videoclip del nuovo singolo della Perry, ci sarebbe così tanto rosa da non lasciare troppi dubbi… Staremo a vedere ma intanto facciamo i nostri migliori auguri alla meravigliosa Katy e al suo Orlando Bloom!

Ecco qui il video di Never Worn White dove Katy Perry si è mostrata per la prima volta con il pancione:

Tanti auguri!