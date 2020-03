#iorestoacasa anche i vip si mobilitano e lanciano video e messaggi sui social: restate in casa

E’ arrivato il momento di dare il buon esempio e, visto quello che sta succedendo in Italia in queste ore, forse i messaggi di personaggi famosi molto amati e seguiti sia in tv che sui social, potranno servire a invitare tutti a restare in casa. I contagi per il coronavirus in Italia crescono anche oggi: oltre 1000 casi in più rispetto a ieri, la regione Lombardia è al limite delle forze per quello che riguarda le strutture sanitarie, visto il grande incremento di pazienti positivi in regione.

E allora sui social, parte una campagna social che vede protagonisti i vip e i volti amati, dal mondo della musica al mondo del cinema passando per la tv. Tra i primi a lanciare il messaggio #iorestoacasa c’è Fiorello. “Ho un’idea per tutti noi visto il periodo, ma perchè non stiamo tutti a casa” dice Fiorello sui social, il suo messaggio viene postato anche sui canali dei social Rai, per cercare di arrivare al numero maggiore di italiani. Fiorello scherza su questa smania di fare aperitivi, cene, uscite in comitiva! Bisogna stare in casa e dare l’esempio! “Si riscoprono giochi nuovi, giocate a Monopoli, a Risiko, potete divertirvi a casa con i vostri familiari, state a casa che è meglio , evitiamo di uscire in questo periodo, si sta tanto bene sul divano. C’è del casismo intorno a me, fai come me, rimani a casa” ha detto il comico nel suo messaggio.

#IORESTOACASA ECCO IL MESSAGGIO DI FIORELLO SUI SOCIAL

Il messaggio di Fiorello sui social

#iorestoacasa Risiko, Monopoli e mille altri giochi da tavolo. Ragazzi ascoltate @Fiorello e nel tempo libero dallo studio divertitevi rimanendo a casa. 💪 https://t.co/YIvw5H9lOn pic.twitter.com/4Y6ok3f9R5 — RaiPlay (@RaiPlay) March 8, 2020

Lancia lo stesso messaggio Luciano Ligabue

E dalla zona rossa anche Antonella Clerici invita tutti a stare a casa: fare la pizza, fare una bella torta, guardare un bel film, leggere, fare i compiti. Facciamo tutte quelle cose per cui non troviamo mai il tempo.

Stesso messaggio anche da Amadeus

Sono tantissimi i messaggi lanciati dai volti noti via social. Ed è arrivato il momento che tutti noi, cerchiamo di avere del buon senso, rispettando delle semplici regole perchè serve per proteggerci.