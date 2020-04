Giancarlo Magalli pronto a far pace con Adriana Volpe: il coronavirus lo ha fatto riflettere

Potrebbe arrivare la pace tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli? Sembra proprio di si, almeno a giudicare le parole di Magalli che arrivano dalla rivista Oggi, in edicola questa settimana e anticipate da un articolo sul sito del quotidiano. Dopo tutto quello che c’è stato in passato, con un percorso giudiziario anche iniziato, Magalli porge un ramoscello di ulivo alla Volpe. Pare che tutto quello che sta succedendo in questo momento complicato per l’Italia e per il mondo lo abbia portato a riflettere. Inoltre il dramma vissuto da Adriana Volpe che ha perso un familiare in questi giorni difficili, lo ha toccato in prima persona. Ed è per questo che Magalli è pronto a chiarire con la sua ex collega per voltare pagina.

MAGALLI PRONTO A FARE PACE CON ADRIANA VOLPE? LA RISPOSTA DA OGGI

“C’è l’epidemia, la crisi rischia di spazzarci via, di guai ce ne sono tanti, perché lei e Adriana Volpe non fate pace?” chiede il giornalista di Oggi.

La risposta del conduttore: “E lo dice a me“. E poi: “Io vorrei chiudere questa faccenda: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale? In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto“.

Queste parole di Magalli serviranno per iniziare un percorso di pace tra lui e l’ex concorrente del Grande Fratello VIP? Una pace che per il momento potrà avvenire solo a distanza, visto che almeno per i prossimi dieci giorni, dovremo restare nelle nostre case!

Adriana Volpe potrebbe però rispondere via social. Non ci resta che aspettare. Una nuova pagina in questa saga è stata scritta, vedremo cosa accadrà!