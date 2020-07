Johnny Depp e Amber Heard, la guerra continua con accuse assurde

E’ terribile ciò che leggiamo ovunque di Johnny Depp e Amber Heard, le accuse reciproche, la fine di un matrimonio che trascina dietro il peggio. Non è semplice capire chi mente, chi dei due ha più rabbia dentro e mentre lei mostra le foto di Depp e dei suoi vizi lui con forza ripete che non è mai stato violento. Finirà mai questa guerra e quando finirà chi avrà vinto? Quel “tavolo del vizio” del divo di Hollywood è solo l’inizio, le accuse più orribili sono di violenza ma il pirata dei Caraibi risponde dichiarando quando ha deciso a divorziare dalla sua adorata Amber: “Quando ha defecato nel nostro letto”. Ripicche senza fine ma anche di questa scena tremenda non c’è prova, magari è stato lo scherzo di un amico o è stata colpa del cane.

NEL PROCESSO CONTRO IL SUN I DETTAGLI CHE NON VORREMMO LEGGERE DI JOHNNY DEPP E AMBER HEARD

Non è un film ma la turbolenta relazione che la coppia ha vissuto. A Londra prosegue il processo che vede Depp contro il Sun per diffamazione e intanto i panni sporchi si lavano in pubblico. “Non sono una persona violenta, soprattutto con le donne” dichiara l’attore e in sua difesa potrebbero arrivare le testimonianze delle sue ex: Vanessa Paradis e Winona Ryder.

Sono tantissimi gli episodi che Depp ha affrontato durante la sua testimonianza, accuse dell’ex moglie. Addirittura, si parla di uno schizzo di sangue sulla parete e su un quadro nella loro camera da letto per un colpo dell’attore. Si parla di calci nella schiena ma anche di lui chiuso in bagno per fuggire alle violenze che invece erano della Heard.

Tutto e il contrario di tutto, la lista delle liti e delle accuse è lunghissima, ci sono i dettagli ma sarà davvero complicato mettere la parola fine a tutto e aggiungere serenità.