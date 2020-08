Raoul Bova festeggia il suo compleanno ma non conta più gli anni

Raoul Bova oggi compie 49 anni, un passo dai 50 ma senza più il bisogno di contare il tempo che passa. Con una foto tenerissima Raoul Bova ha svelato che la sua felicità, l’amore che prova e che sente gli impediscono di contare gli anni. E’ la sua piccola bimba a chiedergli quanti anni compie oggi ma a lui non importa più. Sembra non sia mai stato così felice, guarda il mondo con gli occhi dell’Amore. La manina della sua bimba, si vede poco del viso della figlia ma si intuisce tutta la tenerezza quando chiede al suo papà quanti anni abbia.

RAOUL BOVA RICORDA IL SUO PRIMO BACIO

“Ma quanti anni hai papà’ ? Cosa importa…? quando sei Felice e guardi il mondo con gli occhi dell’Amore non li conti più” scrive l’attore che fa capire a tutti che non c’è nessuna crisi in famiglia né con Rocio Morales, che tutto procede come sempre.

A Fuego ha confidato in una breve intervista come è stato il suo primo bacio. Era molto piccolo, aveva solo 10 anni ma è stato un bacio vero: “…con la lingua. Infatti mi ha lasciato una sensazione stranissima”. Chi l’avrebbe mai detto, Raoul Bova così timido e il primo bacio vero è arrivato già a 10 anni.

Ha confidato che adora mangiare, che gli piacciono le tavole imbandite con tante persone, è una cosa che gli dà tantissima allegria. Oggi festeggerà di certo il suo compleanno con le sue bellissime donne, con Rocio e le piccole Luna e Alma. Raoul non ha più bisogno di contare gli anni, significa che non gli interessa molto altro se non continuare ad amare ed essere felice come oggi, senza la paura del tempo che passa e che le cose o le persone fuggano via.

Raoul Bova festeggia il suo compleanno ma non conta più gli anni ultima modifica: da