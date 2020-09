Al Biagiotti Fashion Show i look scelti dalla Balivo, Chiatti, Romina Power e le altre (Foto)

Una sfilata indimenticabile ieri sotto il cielo di Roma, Laura Biagiotti Fashion Show organizzato da Lavinia Biagiotti con la partecipazione ovviamente di tantissime vip (foto). Tra i tanti volti noti hanno assistito alla sfilata di Biagiotti Romina Power, Laura Chiatti, Natalia Titova con Massimiliano Rosolino e le figlie, Caterina Balivo, Michela Quattrociocche, Milly Carlucci, Cristina Chiabotto e tante altre. Tutte ovviamente hanno scelto un look firmato Biagiotti ma ognuna ha optato per qualcosa di diverso. Laura Chiatti in posato con l’amica Michela Quattrociocche, la prima in argento e oro, l’altra con un abitino bianco. Entrambe con i sandali oro ai piedi.

NEL CUORE DI ROMA L’EVENTO BIAGIOTTI

Tutte bellissime sono finalmente tornate a un po’ di normale mondanità ma sempre con le dovute distanze, almeno mentre erano sedute per assistere alla sfilata. A presentare Caterina Balivo, lei ha scelto un outfit che ha sorpreso, in bianco, chic, ha scoperto le gambe per il resto era molto coperta. Si è lasciata ammirare e si è emozionata ricordano 20 anni fa quando fu Laura Biagiotti a chiamarla per sfilare.

Cristina Chiabotto ha invece scelto un abito lungo, lei sempre così romantica. Suo suo profilo social ha scritto: “Quello che ho vissuto ieri si chiama Emozione. Fiera di essere al tuo fianco”. All’appuntamento romano c’erano anche i Rosolino, bellissimi tutti insieme, sono davvero una famiglia meravigliosa. Anche Milly Carlucci presente, anche lei in bianco e con lei la figlia Angelica Donati. Bello l’incontro tra la famiglia Rosolino e la conduttrice di Ballando con le Stelle, è stata Milly il loro Cupido. Applausi per Lavinia Biagiotti che prosegue con immenso amore e talento il lavoro di sua madre.

Tornata a casa Caterina Balivo ha mostrato tutta la sua soddisfazione per l’evento ma anche i suoi capelli pieni di lacca, terribili per portare i suoi figli a scuola stamattina.