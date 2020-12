Il concerto di Natale 2020 su Canale 5 con Federica Panicucci: tutti gli ospiti

Sarà un Natale diverso, sarà anche un concerto Natale diverso quello del 2020 ma ci sarà! Mediaset ha deciso di fare una dolce carezza al suo pubblico organizzando, nonostante le restrizioni causate dalla nuova ondata di casi legati al covid 19, il concerto di Natale. E anche per questa edizione particolare, vedremo sul palco Federica Panicucci che, vestita con un meraviglioso abito blu, sarà la madrina perfetta della serata. Il concerto di Natale 2020 andrà in onda su Canale 5 la sera di Natale ma è stato registrato. Il 24 dicembre il pubblico di Mediaset sarà allietato con le melodie e le note dell’Orchestra presente sul palco, cosa rara di questi tempi, e dalla presenza di tantissimi ospiti italiani e internazionali, che ci regaleranno la magica atmosfera del Natale.

La serata sarà presentata da Federica Panicucci insieme a Don Davide Banzato, e vedrà sul palco alternarsi le stelle della musica italiana.

Per la vigilia di Natale quindi confermata la presenza di Federica Panicucci mentre per Capodanno, come saprete, Mediaset ha deciso di non rischiare e salta la serata del veglione. Su Canale 5 andrà invece in onda una puntata speciale del Grande Fratello VIP 5.

Il concerto di Natale andrà poi in onda in replica il 25 dicembre su Canale 5 nel pomeriggio. L’Orchestra Italiana del Cinema sarà protagonista per la seconda volta del Concerto di Natale. Per questa edizione vedremo i musicisti con la mascherina, viste le distanze ravvicinate, ma sempre con la massima attenzione per la salute.

CONCERTO DI NATALE 2020: TUTTI GLI ARTISTI SUL PALCO

Vediamo qualche nome: Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca e Ron, Renato Zero insieme alle star internazionali Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone) e Amy Macdonald (Scozia).

Gli arrangiamenti musicali sono a cura del M.° Adriano Pennino.L’iniziativa, ripresa sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, è promossa dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

Per questa speciale occasione i due enti promotori si uniscono nel progetto “Insieme facciamo rete per il nostro futuro!” con l’obiettivo di rispondere concretamente all’emergenza sociale e educativa provocata dalla pandemia del COVID-19.

A differenza di quanto accadeva in passato, come potrete immaginare, non ci sarà il pubblico in sala.