Gerry Scotti nonno: la scelta dei nome della piccola è un grande regalo al conduttore

Un Natale più che speciale per Gerry Scotti. Lo aveva annunciato nelle sue ultime interviste: il dolore per quello che aveva visto in ospedale, le sofferenze causate dal covid 19 nella sua vita sarebbero state scacciate via da una gioia troppo grande. L’arrivo della sua nipotina un dono gradito sotto l’albero di Natale in casa Scotti! E la piccola non si è fatta attendere. La figlia di Edoardo Scotti infatti è arrivata puntualissima il 15 dicembre, come un dolcissimo dono dal cielo per portare felicità dopo tanta preoccupazione. Gerry aveva spiegato che il suo Natale sarebbe stato all’insegna della famiglia con la speranza di essere tutti sereni insieme alla piccola di casa. E non poteva esserci natale più bello per il conduttore. Edoardo e la sua compagna hanno poi fatto un dono davvero speciale a Gerry, con l’omaggio che per un padre è sicuramente significativo. La piccola sarà legata per sempre, oltre che dall’amore al suo nonno, anche dal nome!

Gerry Scotti nonno: è nata la piccola Virginia

Edoardo e la sua compagna hanno deciso di chiamare la loro bambina Virginia, un omaggio e un regalo per il conduttore. Come saprete infatti il vero nome di Gerry Scotti è Virginio.

Edoardo da tempo è legato a Ginevra Piola, giornalista che collabora dal 2018 con Mediaset. Stanno insieme dal 2018 e sono entrambi riservatissimi, tanto da avere deciso di non rendere pubblica sui social la notizia della nascita della piccola Virginia. E infatti, nonostante siano passati oltre 20 giorni dall’arrivo della bambina, la notizia è stata diffusa solo poche ore fa.

Nato a Milano il 10 marzo 1992, Edoardo è l’unico figlio di Gerry Scotti. Dopo avere frequentato la American School of Milan, nel 2013 si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ma è a Los Angeles che ha perfezionato i suoi studi per diventare regista. Della sua relazione con Ginevra si sa molto poco; i due infatti sono davvero molto riservati. C’è anche chi dice che si siano sposati in gran segreto, notizia che non possiamo confermare!

Ma possiamo fare i nostri migliori auguri ai neo genitori e anche a nonno Gerry!