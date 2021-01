Dopo lo scontro con Lukaku le frasi di Ibrahimovic potrebbero costargli Sanremo 2021?

Sta prendendo piede, sui social, come sempre succede in questi casi, una sorta di polemica sulla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021. In questo clima ci generale incertezza, quello che non potevano mancare sono le polemiche sulle scelte fatte da Amadeus e dopo la partita di coppa Italia di ieri, non potevano mancare. Non sappiamo ancora che cosa si siano detti Lukako e Ibra ma pare che alla base dello scontro accesissimo sul campo, alla fine del primo tempo, ci siano state delle frasi razziste che il calciatore svedese avrebbe pronunciato verso il rivale dell’Inter. Ed è questo il motivo che ha portato molti a chiedersi se sia corretto dare spazio, su un palco come quello di Sanremo, a Zlatan Ibrahimovic. Non sarebbe, a detta di molti, il giusto esempio da dare, soprattutto ai ragazzi più giovani che assistono a quelle scene e poi vedono che il calciatore è persino in qualche modo premiato, pagato per essere in tv su un palco così importante.

Sui social monta la polemica: fuori Ibra da Sanremo

Ribadiamo che non si è ancora capito che cosa si siano detti i due; lo stesso Antonio Conte, commentando quanto accaduto in campo tra Lukako e Ibra ha dichiarato: “Non ho parlato con lui e non ho capito cos’è successo. So che durante la partita può accadere che ci siano situazioni sopra le righe, l’importante è che tutto rimanga nella giusta dimensione. Da una parte mi ha fatto piacere vederlo reagire e litigare con un vincente come Ibra. Sta crescendo anche dal punto di vista caratteriale ed è importante per noi, se ogni tanto si arrabbia mi fa solo piacere“. Ha etichettato la cosa come una “situazione sopra le righe” senza puntare il dito contro lo svedese.

Sui social in queste ore circola la frase che Ibra avrebbe detto. Si tratterebbe di una espressione del genere: “Go to your voodoo shit, you little donkey“. Per molti, nessun legame tra queste parole e il razzismo, per altri invece si tratterebbe di offese che mirano proprio a colpire il giocatore per le sue origini.

Dove sta la verità? Mentre sui social è scoppiato il caso, c’è anche chi fa ironia chiedendo ad Amadeus di invitare anche Lukako per fare pace in diretta a Sanremo con Ibra. La sensazione è che comunque di questo caso, già domani, non se ne parlerà più.