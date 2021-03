Elettra Lamborghini positiva al covid 19: dai social risponde per le rime a chi l’attacca

Niente debutto nello studio dell’Isola dei famosi 2021 nel suo ruolo di opinionista per Elettra Lamborghini. Ieri vi avevamo detto che la cantante era in quarantena e che era entrata in contatto con una persona positiva. Ma c’era di più. Anche lei infatti è risultata positiva al covid 19 e lo ha spiegato ieri sui social a chi la segue sempre con affetto. Ha raccontato di esser stata attentissima, di aver sempre indossato la mascherina ma a quanto pare il virus è così insidioso che non concede neppure una distrazione. Elettra sa da chi potrebbe aver avuto il contagio e spera che non ci siano altre conseguenze. Spiega di stare bene, che è comunque contenta perchè lei ha solo qualche sintomo e non ha bisogno di andare in ospedale. Non perdere di certo la sua ironia e scherza con i suoi followers rinominandosi la regina del covid. E’ da sola a casa, insieme ai suoi cani e spera davvero che questo incubo possa finire presto.

Elettra Lamborghini positiva al covid 19: continui aggiornamenti ai follower

Ieri, dando la notizia del suo contagio, aveva detto di avere solo la tosse, qualche linea di febbre ma di stare molto bene, anche fisicamente, nonostante tutto. Oggi invece la giornata è iniziata in malo modo anche perchè stare tutto il tempo da soli non è facile. Ci sono anche altri sintomi, ha perso infatti anche l’olfatto e il gusto e non ha appetito. Spiega che però proverà a mangiare lo stesso, visto che è già molto magra e ha bisogno di stare in forze per sconfiggere questo maledetto covid 19.

“Prima mi sono annusata l’ascella non so manco se puzzo” ha ironizzato Elettra che non ha perso il sorriso nonostante tutto!

Ma nonostante sia giù per questo covid non vuole che nessuno le punti il dito contro e dica che si è ammalata a causa dei viaggi che ha fatto. Non ci sta e da Instagram spiega che cosa è successo dicendo anche che i suoi familiari stanno bene proprio perchè lei è sempre stata molto attenta.

L’influencer rinnova anche l’appello di indossare sempre la mascherina: “Ci dovete dormire con quella mascherina” ha detto invitando poi tutti a non darsi baci, abbracci e simili.