L’addio di Laura Pausini a Raffaella Carrà

E’ una notizia che ha colto davvero tutti di sorpresa quella arrivata due ore fa. E’ la notizia della morte di Raffaella Carrà una delle artiste italiane più famose e amate al mondo. Ci lascia oggi, in questo giorno di luglio, nel silenzio ma per lei, sono migliaia i messaggi arrivati da tutto il mondo. Tra i saluti anche quello di Laura Pausini, che non poteva non ricordare Raffaella Carrà. Tre immagini nere su instagram in segno di lutto, poi tre nuove foto con una sola scritta: “Ciao Regina Raffaella“, perchè la Carrà lo è stata davvero una regina. Di stile, di tendenze, di musica, di arte, di spettacolo. Con una visione del mondo futuristica, con la voglia di aiutare, fare, divertire, dare agli altri.

Le parole di Laura Pausini sui social:

Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo. Fuiste, Eres, siempre serás la reina. Para mi, para el mundo entero. You were, you are and you will be the only queen.For me, for the whole world. Você foi, é e será sempre a única rainha. Para mim, para o mundo inteiro. Tu as été, tu es et tu seras l’unique reine. Pour moi et pour le monde entier.