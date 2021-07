Asia Argento orgogliosa del successo di papà Dario a Cannes gli fa una dedica bellissima

E’ tempo di red carpet anche per Asia Argento che ha accompagnato suo padre Dario, a Cannes, per il Festival 2021. un Dario Argento che torna in Francia da protagonista e che riceve gli applausi di pubblico e critica per la sua interpretazione, come racconta la stessa Asia in un lungo post sui social. Una dedica d’amore quella che Asia ha fatto ieri a suo padre ma anche un attestato di grandissima stima per Dario Argento da parte di una figlia più che orgogliosa di quello che è suo padre, di quello che è stato per lei e che sarà.

“Mio padre è un uomo eccezionale, questo non sono solo io a dirlo, naturalmente. Che sia uno dei più grandi registi di tutti i tempi è assodato, ma con la sua interpretazione in #VORTEX di @gasparnoeofficial ha dimostrato anche di essere un attore geniale” ha scritto l’attrice sui social, dedicando poi bellissime parole a suo padre.

La bellissima dedica di Asia Argento a suo padre da Cannes 2021

Le parole di una figlia per un grande padre: