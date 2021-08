Alessandro Cattelan sfida Sandra Milo che sui social risponde per le rime

Cover della rivista Tv, sorrisi e canzoni questa settimana per Alessandro Cattelan che a settembre, come saprete, arriverà su Rai 1 con un nuovo spettacolo. Ma non è questa la notizia di cui vogliamo oggi parlarvi! Il conduttore ha scherzato sui social, condividendo l’immagine della copertina della rivista, che riserva uno spazio in alto anche a Sandra Milo che a quanto pare sognerebbe di entrare nella casa del Grande Fratello VIP, come del resto si vocifera da settimane. Nel suo post su Instagram Cattelan ha quindi taggato anche Sandra Milo, facendole l’in bocca al lupo per il suo sogno e l’attrice non ha esitato rispondendo al conduttore per le rime, come solo lei sa fare.

Alessandro Cattelan provoca Sandra Milo che risponde per le rime

Il conduttore ha scritto sui social:

Eccomi qua, photoshoppato come una vecchia diva ( con tutto il dovuto rispetto per entrambe le categorie ) a raccontarvi un po’ di cose sulle due prime serate di Da Grande su Rai1 sulla copertina del giornale che più di ogni altro ha segnato la mia infanzia ( anche voi ritagliavate le locandine dei film per appiccicarle sulle vhs registrate dalla Tv? Imparavate a memoria i testi delle canzoni di Sanremo? Controllavate la classifica musicale e poi quanti punti davano al vostro segno zodiacale per vedere se la vostra settimana -Toro- sarebbe stata migliore di quella di vostra nonna -Ariete-? ) Grazie Sorrisi!!!Ci vediamo a settembre su Rai 1 e incrociamo le dita per il sogno di Sandra Milo🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻❤️❤️❤️”.

Una battuta che Sandra ha apprezzato forse a modo suo, rispondendo così: