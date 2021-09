Loretta Goggi travolta dagli insulti sui social spegne tutto e dice addio

L’abbiamo rivista in tv qualche giorno fa, emozionatissima sul palco dell’Arena di Verona. Ma a quanto pare l’eleganza e la classe di una stella come Loretta Goggi, non sono bastate agli odiatori del web che hanno deciso di prenderla di mira. Il motivo? A quanto pare la scelta di cantare in playback ( cosa che pochi minuti prima, una ragazza di 20 anni, Elettra Lamborghini aveva fatto allo stesso identico modo, senza finire nel tritacarne). La Goggi è stata travolta da insulti e offese, anche per il suo aspetto fisico. Si è sentita così tanto colpita da decidere di lasciare i social. Eppure pensate, nel momento in cui Loretta ha cantato Maledetta primavera sul palco dei Seat Music Awards c’erano davanti alla tv oltre 4 milioni di persone, il picco di ascolti della serata…

Loretta Goggi dice addio ai social: il motivo

Inizia con queste parole il post di sfogo di Loretta Goggi che ha deciso di lasciare i social: “Miei cari tutti ,ma proprio tutti tutti, anche coloro che mi seguono su altri siti,vorrei riuscire a ringraziarvi uno ad uno per avermi amato e seguito per 61 anni, sapete bene che non sarei ancora qui senza il vostro sostegno e la vostra stima, ma oggi, oltre alla gratitudine, vorrei parlarvi del rammarico che provo nel leggere commenti , anche sul mio sito ufficiale , di una cattiveria, un’arroganza , una gratuità indescrivibili .”

E ancora: “Non starò ad elencarvi gli insulti arrivati in occasione di una delle più grandi emozioni della mia carriera, un momento di cui avrei voluto godessimo insieme, nella comune gioia per un grande traguardo raggiunto e non certo per parlare di trucco ( mi trucco da sempre da sola e ogni anno lo cambio secondo il mio spirito), di vestito da pagliaccio( uno splendido abito di Etro!), di chirurgia estetica ( vi sfido a trovare sul mio volto , vicino alle orecchie o fra i capelli cicatrici in proposito), di playback (usato da tutti, tranne che da chi essendo un cantante di professione ha potuto portare la sua band o suonare un suo strumento). “

Lo sfogo di Loretta Goggi prosegue con queste parole: “Io non canto né incido più da anni, non saprei nemmeno in che modo avere una base moderna o aggiornata della vostra canzone del cuore.Mi sembrava comunque bellissimo esserci ( come tanti altri ,in playback o senza)per ricevere il riconoscimento ad una canzone e ad un’interprete che dopo 40 siano ancora nel cuore di milioni di persone. So da Carlo e dal direttore di Rai 1 di aver avuto l’ascolto più alto della serata e tanto mi basta! Non scenderò oltre al livello dei leoni e ,ciò che più fa tristezza,delle leonesse( alla faccia della solidarietà femminile !) della tastiera, sono già andata oltre il mio stile.”