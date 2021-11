Le bellissime parole di Piersilvio Berlusconi per Iva Zanicchi: la lettera

Una serata piena di emozioni, di musica, di leggerezza quella che il pubblico di Canale 5 ha vissuto ieri grazie a Iva Zanicchi. Troppo spesso vediamo degli omaggi ai grandi artisti quando non ci sono più ed è per questo che va apprezzata moltissimo la decisione di Mediaset di celebrare Iva Zanicchi. La cantante è stata colonna portante anche per l’azienda e lo ha ricordato ieri anche Piersilvio Berlusconi che ha scritto una lettera alla “d’Iva“. Mentre era sul palco, la cantante ha ricevuto un bigliettino e si è girata emozionata per leggere quello che doveva essere un regalo, ma non si sarebbe mai aspettata di ascoltare la voce di Piersilvio Berlusconi che ha voluto dimostrarle tutta la riconoscenza di Mediaset per il contributo dato in questi lunghi anni. Impossibile per Iva nascondere l’emozione e anche la sorpresa: non se lo aspettava.

La bellissima lettera di Berlusconi per Iva Zanicchi

E così nel corso della prima serata dedicata a Iva Zanicchi su Canale 5, la cantante ha avuto modo di leggere delle belle parole che sono arrivate da Piersilvio, che non si espone molto spesso.

“Carissima Iva, con questo messaggio voglio esprimere la gratitudine di tutta Mediaset per il tuo importantissimo lavoro in tutti questi anni” ha esordito Berlusconi nella sua lettera. E ancora: “Con la tua simpatia e professionalità sei diventata una colonna portante della nostra televisione e hai scritto un pezzo di storia della televisione italiana.” Un bel gesto, come abbiamo detto in precedenza, spesso si parla dopo che un grande artista non c’è più, mentre è bene rendere omaggio anche durante la sua vita. Per Iva Zanicchi gli ultimi due anni sono stati pieni di difficoltà e ostacoli da superare. L’omaggio di Mediaset le avrà davvero fatto un gran piacere.

Nella sua lettera Berlusconi continua: ” Questa è l’occasione per dirti quanta stima ho di te. In te vivono tre valori che ti rendono una persona unica: hai un grande talento, una grandissima voglia di lavorare che non ti è mai passata e, nonostante il successo, hai mantenuto una dote rara, l’umiltà. Per questo, cara Iva, celebrare su Canale5 la tua vita e la tua straordinaria carriera è per noi un onore vero. “

E poi il grazie e un gesto di affetto speciale: “Grazie, grazie, grazie Iva! Sei una persona meravigliosa. Ti voglio bene.”

