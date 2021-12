Le lacrime di Laura Chiatti emozionata sul set del film di Marco Bocci (Video)

Marco Bocci ha voluto Laura Chiatti protagonista del suo secondo film; il lavoro sul set è finito, la splendida attrice è ancora nei panni di Silvia. La voce del regista, Marco Bocci, annuncia che Laura Chiatti ha finito il film, si inginocchia accanto a lei, le bacia il viso, applaude, fiero dell’attrice scelta, orgoglioso di sua moglie. Film terminato, arrivano tutti, l’applauso è in crescendo e lei è sempre più emozionata, le lacrime arrivano da sole. E’ stravolta dal film e dalle emozioni ed è lei a pubblicare il video più bello, quello dell’abbraccio di suo marito, del grazie reciproco. Laura Chiatti torna a casa e sceglie per l’uomo che ama la dedica più bella.

La dedica di Laura Chiatti a Marco Bocci, il grazie che non gli aveva ancora detto

“Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello, grazie amore per avermi voluta accanto. Non te l’ho ancora detto”.

E’ Marco che ringrazia sua moglie, la sua attrice preferita: “Grazie a te per avermi dato il tuo talento, la tua forza, la tua grinta e il tuo amore”. Una storia d’amore vera in un film, quante emozioni per la coppia. Noi dovremo invece attendere ancora per il film “La Caccia” diretto da Bocci e interpretato anche da Laura Chiatti.

La dedica di Laura a Marco è nelle parole di Nazim Hikmet ma la conclusione è sua, è il grazie che in questi mesi non aveva ancora detto a suo marito. Il grazie per averla voluta nel suo film. Già nei giorni scorsi l’aveva ringraziato perché ha “saputo cogliere tutto ciò che di Laura era vitale per Silvia” ma nel video c’è così tanto amore che almeno per un bel po’ il gossip non dirà che sono in crisi.

