Anche Al Bano colpito dal covid: salta il Capodanno in Musica di Canale 5

Niente da fare per Al Bano, dopo lo sfortunato percorso a Ballando con le stelle, con l’infortunio della sua maestra, questa volta è il cantante ad avere un problema. Al Bano ha rivelato pochi minuti fa sui social, di aver contratto il covid 19. Lo ha spiegato con un video, anche per assicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Sta abbastanza bene, essendo vaccinato, al momento, questo maledetto virus non lo ha piegato. Purtroppo però non potrà essere al fianco di Federica Panicucci per il Capodanno in musica di Canale 5. Mediaset puntava tanto su Al Bano che non era semplice ospite del programma di Canale 5 ma un vero e proprio protagonista al fianco della conduttrice. Insomma il 2021 si chiude nel peggiore dei modi per Al Bano.

Un paio di mesi fa era stata Jasmine, la figlia di Al Bano, a essere colpita dal covid 19.

Al Bano positivo al covid 19: niente Capodanno in musica

Il cantante si è detto molto dispiaciuto per questo stop, visto che aveva davvero aspettato molto per essere protagonista al fianco dei suoi amici di una serata fatta di musica e spettacolo, per salutare il 2021 e dare il benvenuto al nuovo anno. “E’ un maledetto virus, un nemico invisibile, è come una terza guerra mondiale” ha detto Al Bano nel video che ha postato sulla sua pagina Instagram. “Che dire finirà, perchè tutto passa, io gli ho già preparato il funerale” ha continuato il cantante, che come detto in precedenza sta comunque bene e probabilmente ha scoperto di essere positivo sottoponendosi a un tampone di controllo prima delle prove del concerto di Capodanno del 31 sera da Bari.

Prima di fare gli auguri per il nuovo anno lancia un appello anche ai novax, invitandoli a stare molto attenti perchè questo virus, colpisce proprio tutti.

