Roberta Capua è negativa! Si parte con il PrimaFestival: la gioia sui social

Non ha confermato e neppure smentito in questi giorni. Forse per scaramanzia, forse perchè non attendeva altro che un tampone negativo. Del resto se non ci fosse stato lo spiffero di Dagospia, probabilmente nessuno avrebbe saputo che Roberta Capua era risultata positiva al covid 19. Pochissime ore prima del debutto, la conduttrice che si stra-merita il posto conquistato nel pre Festival, ha mostrato tutta la sua gioia sui social! Una sola parola: negativa, che in questa occasione, ha accezione totalmente positiva. Un gioco di parole per esprimere tutta la gioia che Roberta Capua ha mostrato questo pomeriggio, quando è finalmente tornata sui social per dire a tutti che si, lei ci sarà! Questo Sanremo 2022, sarà un po’ anche il suo Sanremo!

Tutta la gioia di Roberta Capua sui social: è negativa

Le parole della conduttrice, che debutterà al timone del PrimaFestival insieme a Paola di Benedetto e Ciro Priello, sono parole di felicità. “Negativa E carica come non mai per #PrimaFestival! Le tre dosi di vaccino mi hanno permesso di affrontare il contagio senza complicazioni e, fortunatamente, in tempi rapidi. Un enorme GRAZIE a tutti per le tantissime testimonianze d’affetto!” ha scritto Roberta Capua in un tweet.

Non possiamo quindi che fare il nostro più grande in bocca al lupo a Roberta Capua per questa bella notizia. Si merita un posto in questo Sanremo, si merita per tutta la sua bravura, la sua eleganza e la sua professionalità questo Primafestival e le auguriamo di fare un ottimo lavoro! L’appuntamento con il programma di Rai 1 che anticipa di qualche ora il Festival è il per il 29 gennaio. Prima Festival partirà sabato: anche quest’anno una fascia breve ma intensa. Dieci minuti di notizie dal Festival e non solo. In diretta dal Glass Studio del Teatro Ariston, PrimaFestival, è l’appuntamento quotidiano di news e curiosità sul Festival di Sanremo. Un breve notiziario che segue il Festival marcandolo stretto.

