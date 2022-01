Beppe Vessicchio ha il Covid, Le Vibrazioni senza maestro a Sanremo 2022

Beppe Vessicchio ha il Covid, da alcuni giorni è positivo, non ha grandi sintomi ma per il momento salta Sanremo 2022. E’ da sempre uno dei direttori d’orchestra presenti al festival e quest’anno dovrebbe accompagnare Le Vibrazioni. Si spera torni negativo in fretta ma per il momento Vessicchio ha dovuto mandare sul palco un sostituto. Siamo tutti a rischio covid, sono tutti a rischio e se Amadeus fa gli scongiuri e prende tutte le precauzioni possibili inevitabilmente c’è chi viene contagiato. Il maestro Beppe Vessicchio ha rassicurato tutti, sta bene, come rivelato anche da Adnkrons, ed è positivo già da alcuni giorni, conta quindi di tornare in libertà in tempo per partecipare al festival di Sanremo 2022 e seguire Francesco Sarcina e il suo gruppo.

Beppe Vessicchio attende di tornare negativo per Sanremo 2022

“Sono a casa positivo da diversi giorni senza grandi sintomi. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival” dopo Aka7Even e Roberta Capua, ormai negativi, anche il maestro Beppe Vessicchio è stato contagiato. Le Vibrazioni sperano di potere contare sulla sua direzione ma ha ovviamente già saltato le prime prove.

Vessicchio è da tanti anni uno dei volti più amati e apprezzati della tv, non solo per la musica. Ha saputo che il suo nome è spuntato anche durante le votazioni per il Presidente della Repubblica: “L’ho saputo e mi fa molto ridere. Ma la prima a candidarmi è stata Luciana Littizzetto, che dice sempre che metterei d’accordo tutti e che sto bene anche sulle banconote”.

Il virus purtroppo si diffonde facilmente, per fortuna i vaccini salvano la vita ma per la “libertà” è in parte più complicato rispetto allo scorso anno. Tutti gli addetti ai lavori fanno gli scongiuri ma ci sarà da tremare ogni sera per Sanremo 2022.

