Fiorello show a Sanremo 2022 tra grafene, 5G e poteri forti (VIDEO)

Ci voleva Fiorello dal palco di Sanremo 2022 per una presa di posizione importante contro l’analfabetismo funzionale e l’ignoranza che regnano sovrani. In un paese in cui si è convinti ( una piccola percentuale della popolazione, bisogna dirlo) che il vaccino sia fatto con i feti di bambini mai nati in seguito ad aborti, ci voleva davvero qualcuno che prendesse in giro questa massa di ignoranti. Una massa di gente che continua a condividere fake news e che condivide, soprattutto sui social, teorie complottistiche, imbarazzanti. Certo lo stesso coraggio che ha avuto Fiorello, che da ieri sera si è tirato addosso gli anatemi di migliaia di ignoranti, avrebbe potuto anche averlo Amadeus, scegliendo di portare sul palco persone che in qualche modo fossero anche da sponsor al vaccino e alla campagna vaccinale. Non sappiamo se sia così fino in fondo visto che nelle conferenze stampa in cui si è toccato il tema, Amadeus si è trincerato dietro la questione privacy, dicendo che no, il fatto di essere vaccinati o meno, non ha influenzato le sue scelte, non potendo tra l’altro sapere chi è vaccinato e chi no tra i cantanti scelti per la gara. Peccato, sarebbe stato un messaggio bello e importante, in un paese in cui chi ha senso della responsabilità e senso civico, ha fatto il suo dovere.

Comunque ci ha pensato Fiorello a darci qualche piccola soddisfazione parlando di poteri forti, muovendo il braccio posseduto dal grafene ( se avesse portato anche la monetina sul palco, avremmo toccato vette di altissimi livelli di spettacolo). Del resto aveva esordito dicendo: “Sono qui per la terza volta, sono la vostra terza dose, sono la dose booster!”.

Forse in questo ultimo anno si sarebbe dovuto dare più spazio a questo genere di comicità, non a quella di novax che hanno presenziato in tutti i programmi più importanti ( spesso tra l’altro usati, senza che neppure se ne rendessero conto, solo per fare audience, ma “schifati” persino da chi li ha invitati nei vari salotti televisivi). Riflettiamo su quanto anche alcune scelte fatte da reti e aziende, siano state poi la causa del disagio che avanza tra i poveri ignoranti che, dopo esser finiti nelle terapie intensive hanno fatto ammissioni di colpe, quando ci sono riusciti, visto che non tutti, sono stati in grado di lasciare l’ospedale sulle loro gambe.

Fiorello show a Sanremo 2022: la presa in giro dei novax

"Ferma il braccio… è il vaccino.. il microchip.. sono i poteri forti.."FIORELLO CHE SFOTTE IN DIRETTA NAZIONALE I NOVAX DIO TI AMO #Sanremo2022 pic.twitter.com/egv4xocB6O — Hello, Ana loves 殿下✨ (@kyunginess) February 1, 2022

