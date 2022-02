Il testo di Coraline, la canzone che ha travolto Damiano dei Maneskin a Sanremo 2022

Emozioni, tante. Ansia, molta. Voglia di tornare sul palco da dove tutto è iniziato e spaccare: tantissima. I Maneskin ieri sera sono tornati a Sanremo, sul palco dell’Ariston da dove tutto ebbe inizio. Hanno regalato una strepitosa esibizione, partendo con Zitti e buoni ma hanno fatto anche altro. Ci hanno commosso con la loro meravigliosa e delicata Coraline. Un brano completamente diverso da quelli che abbiamo ascoltato negli ultimi mesi, qualcosa che ricorda Torna a casa, con un significato profondo e forte. Una canzone che Damiano ha interpretato come solo lui sa fare, scendendo così tanto negli inferi che tormentano Coraline, da non riuscire a trattenere le lacrime alla fine della sua esibizione. Non c’era solo il grazie all’Italia e al mondo, non c’era solo quel carico di responsabilità se arrivi a essere la band più in voga del momento e a incassare un successo dopo l’altro. C’era anche la voglia di fare arrivare il senso di questa nuova canzone e c’erano le emozione di Coraline, che sono diventate anche quelle di Damiano.

“È la nostra fiaba, il racconto di una bambina che non trova il suo spazio nel mondo perché troppo pura e fragile” hanno detto i Maneskin parlando del significato di questo brano. In Caroline probabilmente c’è un pezzetto di ognuno di loro e della loro storia. Quella di Coraline però non è una storia a lieto fine perchè lei, travolta da mille ansie, dalla paura di non essere come gli altri, dalla paura di non essere come gli altri la vorrebbero, resta da sola, con la sua sofferenza e crederà davvero di non valere nulla. Un castello il suo rifugio, per un mondo che non riesce a capirla.

Tutta l’emozione di Damiano nel cantare Coraline

Coraline con l’orchestra, l’emozione di Damiano, ho avuto i brividi tutto il tempo, ditemi se questo non è il potere della musica 🎵 #Sanremo2022 #Coraline pic.twitter.com/bi4pgz6Pqu — 𝘔𝘰𝘤𝘩𝘪 🍭 🦋nothing can ever replace you🦋 (@agimochii) February 1, 2022

Il testo di Caroline dei Maneskin

Ma dimmi le tue veritàCoraline, Coraline, dimmi le tue veritàCoraline, Coraline, dimmi le tue veritàCoraline, Coraline, dimmi le tue veritàCoraline CoralineCoraline bella come il soleGuerriera dal cuore zelanteCapelli come rose rossePreziosi quei fili di rame amore portali da meSe senti campane cantareVedrai Coraline che piangeChe prende il dolore degli altriE poi lo porta dentro leiCoraline, Coraline, dimmi le tue veritàCoraline, Coraline, dimmi le tue veritàCoraline, Coraline, dimmi le tue veritàCoraline, CoralinePerò lei sa la veritàNon è per tutti andare avantiCon il cuore che è diviso in due metàÈ freddo giàÈ una bambina però senteCome un peso e prima o poi si spezzeràLa gente dirà: “Non vale niente”Non riesce neanche a uscire da una misera portaMa un giorno, una volta lei ci riuscirà

E ho detto a Coraline che può crescere

Prendere le sue cose e poi partire

Ma sente un mostro che la tiene in gabbia

Che le ricopre la strada di mine

E ho detto a Coraline che può crescere

Prendere le sue cose e poi partire

Ma Coraline non vuole mangiare no

Sì Coraline vorrebbe sparireE Coraline piange

Coraline ha l’ansia

Coraline vuole il mare ma ha paura dell’acqua

E forse il mare è dentro di lei

E ogni parola è un’ascia

Un taglio sulla schiena

Come una zattera che naviga

In un fiume in piena

E forse il fiume è dentro di lei, di lei Sarò il fuoco ed il freddo

Riparo d’inverno

Sarò ciò che respiri

Capirò cosa hai dentro

E sarò l’acqua da bere

Il significato del bene

Sarò anche un soldato

O la luce di sera

E in cambio non chiedo niente

Soltanto un sorriso

Ogni tua piccola lacrima è oceano sopra al mio viso

E in cambio non chiedo niente

Solo un po’ di tempo

Sarò vessillo, scudo

O la tua spada d’argento eE Coraline piange

Coraline ha l’ansia

Coraline vuole il mare

Ma ha paura dell’acqua

E forse il mare è dentro di lei

E ogni parola è un’ascia

Un taglio sulla schiena

Come una zattera che naviga

In un fiume in piena

E forse il fiume è dentro di lei, di leiE dimmi le tue verità

Coraline, Coraline, dimmi le tue verità

Coraline, Coraline, dimmi le tue verità

Coraline, Coraline, dimmi le tue verità

Coraline, CoralineCoraline, bella come il sole

Ha perso il frutto del suo ventre

Non ha conosciuto l’amore

Ma un padre che di padre è niente

Le han detto in città c’è un castello

Con mura talmente potenti

Che se ci vai a vivere dentro

Non potrà colpirti più niente

Non potrà colpirti più niente

