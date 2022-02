Sanremo 2022 seconda serata, diamo i voti: Top&Flop

E anche oggi è tempo di pagelle, è tempo di dare i voti dopo la seconda serata del Festival di Sanremo. Una serata che i è conclusa anche prima ed è per questo che innanzi tutti regaliamo un 10 alla scaletta. Probabilmente per la serata del 2 febbraio ha inciso anche l’assenza di Luca Argentero, che è stato colpito da un doloroso lutto e che non è stato presente sul palco dell’Ariston. Un peccato ma ovviamente, la famiglia resta sempre al primo posto, soprattutto in queste occasioni. Amadeus quindi se l’è cavata chiudendo prima dell’una, nonostante all’inizio, complici le lacrime di Lorena Cesarini e la sua grande emozione, avesse sforato di qualche minuto, costringendo Emma a cantare un’oretta dopo il previsto!

Ma passiamo adesso ai momenti Top e ai momenti Flop di questa seconda serata di Sanremo 2022.

Sanremo 2022 diamo i voti alla seconda serata: Top&Flop

Cosa ci è piaciuto e che cosa non ci è piaciuto della seconda serata in onda il 2 febbraio 2022? Diamo i voti con le pagelle di UNF.

Momento Top: Checco Zalone che prende in giro i virologi. Le tre esibizioni di Checco Zalone sono state un crescendo. Divisiva la prima, un po’ troppo da parafrasare la seconda ( non alla portata di tutti), impeccabile la terza. Nei panni di Oronzo Carrisi è praticamente perfetto, geniale. La media dei voti fa 8,5

Momento a metà tra il Top e il Flop: Lorena Cesarini. La sua idea poteva anche essere giusta. Rappresentava il sentimento di una ragazza che ha provato realmente il dolore di dover leggere certi commenti cattivi e crudeli. Lorena però era davvero troppo emozionata, alla sua prima volta a Sanremo e forse avrebbe dovuto calibrare meglio la narrazione, per renderla anche diversa. Ma siamo sicuri che non sia del tutto solo “colpa sua”. Voto 6,5

Momento Flop: L’amica non geniale. E’ mai possibile che due attrici che sono famosissime in tutto il mondo, non riescano a dire due parole in croce perchè non sia dato loro il giusto spazio? Eppure si sapeva che sarebbe mancato Luca Argentero, dare a Gaia e Margherita uno spazio diverso sarebbe stato chiedere troppo? VOTO 4 forse non a loro ma a chi ha pensato questo spazio

Momento a metà nè Top nè Flop: l’Eurovision. Anche in questo caso, si poteva davvero fare di molto meglio per introdurre i tre presentatori. Ma del resto era il segreto di pulcinella, per cui va bene tutto. Peccato: hai Mika e Laura Pausini sul palco, potevi fare di più. VOTO 6

Nessun guizzo particolare in questa serata, nessun momento medley co Laura Pausini che ha cantato la sua Scatola, ancora troppo poco conosciuta per entusiasmare. Salva la seconda puntata di Sanremo la musica. Quando hai Elisa, Emma, Iva Zanicchi che ti regalano quel genere di perfomance, non poi fare altro che lasciar parlare la musica, come del resto dovrebbe essere a Sanremo…Ma per i nostri amati BIg, pagelle a parte!

