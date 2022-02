Era stata una serata praticamente perfetta quella che Sabrina Ferilli aveva portato a casa ieri sera con la finale di Sanremo 2022. Perfetta da ogni punto di vista ma sul finale, qualcosa è successo. Non sappiamo che cosa sia accaduto, potrebbe essere solo lei o forse Amadeus a dirci cosa l’ha turbata così tanto ma i microfoni rimasti accesi, hanno tradito il direttore artistico che probabilmente oggi sarà chiamato a dare delle spiegazioni. Sabrina Ferilli, si è sicuramente innervosita sul finale ma non è chiaro se abbia avuto uno scontro con Amadeus o con altri. Secondo molti spettatori attenti, che hanno commentato sui social quanto stava accadendo in diretta, l’attrice potrebbe avercela con Gianni Morandi. Non si spiegherebbe però anche quello che è successo dopo: come si vede nei video che ovviamente, spopolano in rete, alla fine della serata si vede Amadeus dare la mano a Sabrina mentre lei non ricambia. Motivo per il quale, molti hanno pensato quindi, che la Ferilli ce l’avesse anche con il direttore Artistico di Sanremo 2022. Fino a qualche minuto prima era stata tutta una grande festa e poi, che cosa è successo?

Esplode il Sabrina Ferilli Gate a Sanremo 2022: che cosa è successo ?

Mentre Amadeus stava annunciando i premi della critica è scoppiato il caos, con il microfono della Ferilli ancora aperto che ha quindi dato modo a tutti di ascoltare quanto detto. Sotto la voce del presentatore, che proprio in quel momento chiamava accanto a sé la showgirl, si è udita da dietro le quinte la Sabrinona nazionale. “Pezzo de merda…“, ha detto distintamente la showgirl, anche se non è chiaro a chi si riferisse o di cosa si lamentasse. Se non vi fosse stato però l’episodio della mano, nessuno avrebbe pensato che quelle parole potessero essere in qualche modo legate ad Amadeus. Vi mostriamo un video che più delle parole, chiarisce la sequenza dei fatti.

Il colpo di scena nella notte.Sembra essere scoppiato il FERILLI GATE. Ossia Sabrina Ferilli avrebbe litigato con Amadeus oppure Morandi. I motivi se esistono sono ancora sconosciuti.Ecco cosa ho raccolto 👀 #sanremo2022 #ferilligate pic.twitter.com/XyD29LgHab February 6, 2022

Le teorie sui social si sprecano. C’è chi pensa che la Ferilli non abbia gradito fino in fondo il trattamento ricevuto nel corso della serata, essendo ritrovata spesso solo a leggere dei cartellini e nulla di più a parte lo spazio che ha avuto con il suo bellissimo non monologo. Per molti però, per arrivare a questo genere di sfogo , deve essere successo qualcosa che va oltre, per cui davvero, non ci resta che aspettare la conferenza stampa: alle 11 solo Amadeus ci potrà svelare, qualora vorrà farlo, i veri motivi di queste parole di Sabrina. Sempre che conosca la reale motivazione che ha portato l’attrice ad avere quel genere di sfogo che potrebbe persino non avere nulla a che fare con lui o con altre persone coinvolte in questa serata del Festival.

Dopo la finale Sabrina ha postato questa storia, e quindi sono molti a credere che l’attrice non ce l’avesse con Amadeus ma con qualcun altro…

E se Amadeus non lo farà, confidiamo ovviamente in zia Mara, che con Sabrina ha un bellissimo rapporto e forse chissà, sa tutto…

