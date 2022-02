Fiorello non ha dubbi: Amadeus dirà si a Sanremo 2023

Breve ma intensa l’intervista di Amadeus ieri a Porta a Porta. Una consacrazione più che altro, del tutto meritata, visto il grande successo che il conduttore e direttore artistico del Festival ha avuto con l’ultima edizione di Sanremo. Ed è per questo motivo che tutti si aspettano di conoscere quale sarà il suo futuro: accetterà di fare una quarta edizione del Festival? E’ la domanda delle domande, anche se, come ha ricordato Bruno Vespa, Amadeus ha tutto il tempo per prendere una sua decisione, dopo aver metabolizzato lo strepitoso successo avuto. Tra l’altro, chi mai, dopo i numeri mostruosi di Amadeus, accetterebbe di fare un Festival che difficilmente potrebbe andare così bene?

Nella puntata di Porta a Porta di ieri sera, è arrivato anche un gradito regalo per Amadeus da parte di una persona che non ha molto dubbi su quello che succederà a breve. E’ Fiorello che senza troppi giri di parole ha commentato: “Io lo conosco, so che lo farà”. Il comico quindi non ha dubbi: alla fine Amadeus dirà di si anche al suo quarto Sanremo e sarà protagonista di Sanremo 2023.

Fiorello no ha dubbi: Amadeus farà anche Sanremo 2023

“Io lo conosco meglio delle mie tasche, e vi posso dire che ha già preso casa a Sanremo, lo farà, lo farà, se lui dovesse farlo anche senza cantanti farà successo. Perchè è forte, è fortissimo. Io proporrei di togliere la statua del cavallo a Viale Mazzini e di mettere Amadeus nudo, così chiunque arriva gli può toccare il popo e avere fortuna. Quest’uomo è capace di fare di tutto, dal pre serale alla Lotteria Italia all’Arena di Verona d’estate” ha detto Fiorello complimentandosi con il suo amico Amadeus per il grande successo ottenuto. Un successo che va detto, soprattutto nelle prime due edizioni del Festival, è stato anche merito del comico siciliano, un amico speciale ma anche uno show man di altissimo livello.

Lo scorso anno la conferma di Amadeus al Festival arrivò in estate, per cui c’è ancora tanto tempo per prendere una decisione, staremo a vedere!

