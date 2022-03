Alain Delon dopo l’ictus sceglie l’eutanasia, il figlio conferma il desiderio dell’attore

E’ il figlio di Alain Delon a confidare la volontà del padre, quella di porre fine alla sua vita con l’eutanasia. Anthony Delon l’ha raccontato in un’intervista radiofonica, ha spiegato che l’attore francese, 86enne, che oggi vive in Svizzera, avrebbe già fatto testamento e chiesto a lui di occuparsi di tutto, di aiutarlo. E’ alla radio francese RTL che Delon junior ha confermato le idee che Alain Delon aveva già espresso. Il suo desiderio è quello di porre fine alla sua vita in modo autonomo, senza attendere, non aspettando che siano gli altri o che sia la malattia a provvedere. Da tempo è alle prese con una riabilitazione per niente semplice, da quando un paio di anni fa è stato colpito da un ictus. Il divo francese aveva però già un altro dolore con cui convivere, la morte della compagna, Mireille Darc, nel 2017. Poco dopo la sua scomparsa aveva detto di non poter sopportare di vivere troppi anni senza di lei e di essere già pronto ad andare via.

Alain Delon ha chiesto a suo figlio di assecondare il desiderio di morire in tranquillità

“Da una certa età, ognuno deve avere il diritto di andarsene in tranquillità senza la necessità di ricorrere a ospedali, iniezioni e il resto” aveva detto Alain in una intervista. Nel 1999 ha ottenuto la cittadinanza svizzera rendendo tutto più semplice nel caso avesse scelto davvero l’eutanasia. In Svizzera è legale e Delon sembra abbia già provveduto al testamento ed espresso ad Anthony la sua volontà.

“Mi ha chiesto di organizzare la cosa nel momento in cui dovesse decidere di affrontarla” ha confidato il figlio oggi 57enne; sarà lui in ogni caso a restargli accanto fino alla fine e ad organizzare tutto. Anthony ha accettato, come ha anche raccontato nell’autobiografia Entre chien et loup (Tra il cane e il lupo).