Microfono d’oro a Vincenzo Mollica, è Mara Venier a mostrare la premiazione

E’ Mara Venier a pubblicare le immagini di questa mattina, il microfono d’oro consegnato a Vincenzo Mollica. Un premio che emoziona non solo il giornalista che tutti amiamo e che gli artisti adorano ma che coinvolge tutti perché la sua voce e le sue presentazioni, le sue critiche sempre positive, sono ancora presenti. 40 anni di giornalismo, il contributo che Mollica ha fidato alla cultura popolare italiana è apprezzato da tutti. Questa mattina nella Sala Puccini della Direzione Generale di SIAE la consegna a Vincenzo Mollica del Microfono d’oro, un omaggio alla carriera, anche se purtroppo il suo percorso si è dovuto arrestare. E’ il presidente Mogol a consegnare il premio istituito proprio pensando a lui.

Presenti alla premiazione di Vincenzo Mollica anche Gigi D’Alessio e Mara Venier

Dove ci sono stima ed emozioni c’è Mara Venier e infatti è lei a pubblicare tra le storie di Instagram le immagini di questa mattina, il discorso di Mogol al caro Mollica: “Io voglio solo dire una cosa che gli angeli prima di essere angeli, erano persone e tu sei una di quelle persone”. Un onore per Mogol: “Vincenzo, tu questo premio lo meriti come nessuno”.

Il brindisi e gli auguri e uno dopo l’altro nelle immagini spuntano anche Gigi D’Alessio, Mario Lavezzi, Monica Maggioni, Clemente Mimun e tanti altri. In un video il saluto di Fiorello ma anche gli auguri di Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Laura Pausini, Caterina Caselli, Adriano Celentano, Jovanotti, Tiziano Ferro, Terence Hill, Fabio Fazio, Maria Grazia Cucinotta, Simone Cristicchi, Luca Barbarossa, Giorgia e tanti altri, la lista è lunghissima, tutti grati al giornalista per averli accompagnati nelle loro carriere, per essere parte della loro storia, per quello che ha fatto per lo spettacolo italiano.

E’ evidente l’emozione di Mollica onorato per il premio, un riconoscimento che ha dedicato alla moglie e alla figlia ma non è mancata la sua ironia, come sempre.