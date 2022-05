Luca Argentero è la grande delusione di Fedro: dal GF l’amicizia e la rottura

L’amicizia tra Luca Argentero e Fedro Francioni risale a più di 20 anni fa, iniziata nella casa del Grande Fratello e poi proseguita nella vita reale, come racconta il meno famoso tra i due. E’ al Corriere della Sera che Fedro rivela la sua delusione nei confronti dell’attore che per lui è stato come un fratello. Hanno litigato, non si vedono da tempo e ogni volta che Fedro sente nominare Luca Argentero è come mettere il dito nella piaga, fa capire che la loro separazione gli fa ancora e sempre male. Molti li ricorderanno insieme al GF ma pochi forse sanno che Luca Argentero e Fedro Francioni hanno condiviso molto anche dopo il reality che li ha resi noti. Capita a tutti di perdere degli amici, di litigare ma in pochi ne parlano sul Corriere.

Cosa è successo tra Luca Argentero e Fedro Francioni?

“Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi, col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione” parole dure, accuse che non faranno di certo piacere all’attore. Fedro parla di un legame speciale anche dopo l’esperienza in tv, racconta di una lite ma aggiunge anche che Luca Argentero è un opportunista.

Oggi Fedro lavora in una radio, vive a Padova e ha un figlio con la compagna, Elena, di cui è innamoratissimo. Soddisfatto della sua vita, felice, in passato non avrebbe mai immaginato di costruire una famiglia. Ha 53 anni ma non dimentica ciò che l’ha ferito e sembra che sia Luca Argentero a fargli involontariamente ancora del male, grandissima la sua delusione ma chissà l’attore se risponderà sui social, se proverà a telefonare Fedro, se farà finta di nulla. Magari anche Argentero non ha un buon ricordo di come è finita la loro vecchia amicizia.