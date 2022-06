Gegia chiede scusa a Mara Venier: ha sbagliato quando si lasciò con Jerry Calà

Gegia ha avuto un gran successo a metà degli anni ’80, molti la ricordano, altri non sanno chi sia, su Chi racconta molto della sua vita, sconfitte e rivincite ma porge anche le sue scuse a Mara Venier. Tutti sanno che Mara Venier è stato sposata con Jerry Calà, un matrimonio che non è durato moltissimo ma tra i due è rimasto sempre un affetto immenso, ancora oggi sono legatissimi e tra loro anche le famiglie. Ma non è al matrimonio tra Mara e Jerry che Gegia si riferisce nel fare le sue scuse alla conduttrice. E’ Gegia che non volle Mara Venier alle sue nozze invitando solo Jerry Calà. Sono passati tanti anni e solo adesso pensa che sia giusto risolvere questa vecchia questione. Tra le pagine della rivista Chi racconta che lei era la fidanzata di Maurizio Motta, il migliore amico di Jerry Calà.

Gegia e le scuse a Mara Venier

“Ho sbagliato una volta con Mara Venier e ne approfitto pubblicamente per scusami. Durante le riprese di Professione vacanze mi fidanzai con Maurizio Motta, il migliore amico di Jerry Calà” racconta Francesca Antonaci, vero nome di Gegia. “Io con Maurizio e Jerry con Mara eravamo un quartetto niente male. Nel giro di sei mesi da quell’incontro decidemmo di sposarci. Loro invece si lasciarono e così invitammo, per una serie di complicanze, soltanto Jerry, che era anche il testimone. Ci fu un misunderstanding, una serie di telefonate interrotte e da quel giorno non ho più avuto modo di raccontarle la verità”. Ed ha davvero perso molto tempo Gegia prima di fare questo passo. Quel matrimonio finì insieme all’amicizia con la Venier.

Chissà adesso cosa dirà Mara. Siamo certi che perdonerà Gegia per la sua scelta di tanti anni fa. Un errore che ha rovinato la loro amicizia, perché intanto Gerry Calà e la conduttrice di Domenica In non si sono mai persi di vista.