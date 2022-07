Pesantissime le accuse contro Ricky Martin: relazione con suo nipote, rischia fino a 50 anni di carcere

Quando la notizia di una denuncia per stalking contro Ricky Martin ha fatto il giro del mondo, e si è anche parlato di violenza domestica, l’identità dell’altra persona, almeno nei primi giorni, non era stata resa nota. Ma da ieri, le notizie che arrivano dal Sud America, sono davvero clamorose e potrebbero cambiare per sempre la vita del cantante, se si dimostrasse che quanto dichiarato dal denunciate, corrisponde al vero. Un terremoto senza precedenti, sta sconvolgendo la vita di Martin, accusato da suo nipote. Sono i media sudamericani a raccontare nel dettaglio questa vicenda, che potrebbe avere dei contorni davvero inquietanti.

Dopo la notizia della denuncia per violenza domestica, si era parlato di un ex fidanzato della pop star mondiale. Ma oggi, sappiamo che l’avrebbe presentata: l’identità dell’accusatore era stata tenuta segreta, ma secondo quanto riferito dai media sudamericani, l’ex del cantante portoricano sarebbe Dennis Yaddiel Sánchez Martin, cioè il figlio di Vanessa Martin, sorella della popstar. Una notizia tutta da confermare, sulla quale i media sudamericani stanno ricamando e facendo diverse illazioni. Una notizia che però non è stata smentita in nessun modo dallo staff di Ricky Martin e questo silenzio, preoccupa non poco i fan. Se davvero Ricky Martin ha avuto una storia con suo nipote, una storia incestuosa, potrebbe arrivare a rischiare fino a 50 anni di carcere.

Ricky Martin a processo

La notizia è trapelata in questi giorni perchè a quanto pare, il 21 luglio è prevista la prima udienza per cui a pochi giorni dal percorso giudiziario che vedrà Ricky Martin protagonista, la storia è venuta a galla.

La vicenda è cominciata una settimana fa quando un uomo si è presentato presso il tribunale di Dorado, cittadina portoricana, per denunciare il cantante. Lo sconosciuto ha dichiarato di avere avuto una relazione segreta – visto che il cantante ufficialmente è sposato – di circa sette mesi. La relazione sarebbe però naufragata, ma secondo l’accusatore l’artista non avrebbe accettato la fine della storia e lo avrebbe seguito, aspettato sotto casa e chiamato in più occasioni. Così l’ex ha deciso di denunciare, convincendo il giudice a emettere un ordine restrittivo nei confronti di Ricky Martin. E questo ex a quanto pare, era suo nipote. Un vero e proprio tsunami che potrebbe distruggere sia la vita sentimentale del cantante che quella professionale, se tutte le accuse, si dimostrassero vere.

In un primo momento, Ricky Martin, aveva accolto la notizia della denuncia per violenza domestica, spiegando che si sarebbe difeso con tranquillità dimostrando la sua innocenza. Ma adesso, è chiaro, il quadro cambia totalmente.

Non solo, sono diversi i siti sudamericani che nelle ultime ore, hanno pubblicato anche altri dettagli su questa storia. Il nipote di Ricky Martin non avrebbe parlato solo di rapporti sessuali ma anche di abuso di sostanze stupefacenti.

La difesa della famiglia Martin

La notizia, in qualche modo, è stata confermata da Eric Martin, il fratello del cantante che ha scritto sui social alcune cose che lasciano intendere quale sarà la linea difensiva della famiglia. L’uomo infatti si è schierato dalla parte di Ricky Martin, spiegando perchè, le accuse mosse da Dennis, non sarebbero fondate: “Amo mio nipote nell’anima e la sua famiglia lo ama nell’anima, ma Dennis ha problemi mentali. Abbiamo lottato per tutta la vita con questo problema”. Tutte bugie quindi, quelle che Dennis Martin avrebbe raccontato alle forze dell’ordine?