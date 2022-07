L’addio di Serena Bortone ad Angelo Guglielmi, il suo messaggio

A lui deve molto Serena Bortone e il messaggio per l’addio ad Angelo Gugliemi è pieno di ricordi e di riconoscenza. Sa che resterà sempre una sua allieva perché aveva solo 18 anni quando è entrata a far parte del gruppo di Rai 3. Serena Bortone è triste per la morte dello storico direttore di Rai 3 morto all’età di 93 anni. E’ stato lui ad insegnarle tanto, Guglielmi le ha fatto scuola nei suoi primi passi in tv. Era il 1989 e la Bortone faceva l’assistente ai programmi a contratto. Per ricordare chi era il direttore Guglielmi basta citare alcune trasmissioni che abbiamo seguito per anni e che ancora proseguono. Da Chi l’ha visto a Un Giorno in pretura, Telefono Giallo, Samarcanda, Storie Maledette, Blob, Quelli che il calcio. Nomi come Augias, Franca Leosini, Fazio a Serena Dandini, fino a Michele Santoro.

Serena Bortone in vacanza in Turchia scrive il messaggio di addio

“La Raitre nella quale sono entrata io nel 1989 (avevo 18 anni e facevo l’assistente ai programmi a contratto) non era una rete Tv, era una comunità, unita dalla condivisione del valore del servizio pubblico e della necessità del racconto della realtà” anni piena di ricordi, di gavetta, di esperienze di vita.

“Che sia stato un intellettuale a rivoluzionare la Tv italiana stupisce solo chi reputa la televisione obnubilante e il pubblico ricettore passivo e un po’ sciocco. Nella Raitre di Guglielmi si pensava che qualsiasi contenuto potesse essere veicolato e che non esistessero contenuti « bassi » da sprezzare. Per Gugliemi la cultura non era (soltanto) parlare di libri, ma doveva permeare la narrazione televisiva – prosegue – Paragonava Chi l’ha visto a un romanzo di Balzac. Amava il racconto popolare. Ho imparato tutto in quegli anni preziosi e creativi – poi conclude –Resterò sempre una tua allieva. Grazie Angelo Guglielmi (Foto scattata nel 2016, ad un evento a Testaccio, con Stefano Balassone, storico vicedirettore di Gugliemi a Raitre)”.