Alessia Marcuzzi ricorda Olivia Newton John: “Tutte volevamo essere Sandy”

E' molto dolce il post di Alessia Marcuzzi che con una foto sui social ricorda Olivia Newton John

Sono stati davvero tantissimi i messaggi di affetto arrivati sui social dopo l’annuncio della morte di Olivia Newton John. Una notizia che ha reso tutti più tristi perchè l’attrice ha davvero segnato un’era anche grazie al suo ruolo in Grease, non a caso, questa sera, Italia 1, riproporrà il film che l’ha vista protagonista nei panni di Sandy. E proprio del film, che poi ha avuto successo mondiale anche a teatro, nelle scuole, nelle accademie, con tutti i rifacimenti in tutte le più varie forme, ha scritto anche Alessia Marcuzzi, ricordando l’attrice venuta a mancare ieri. La conduttrice ha postato su instagram una foto: capelli cotonati, fascia, camicia bianca e leggins. Si, anche lei è stata Sandy.

Nel suo post la Marcuzzi scrive: “Avevo 15 anni e volevo essere Sandy. Questo e’ il saggio che feci in quegli anni (tutto ispirato a Grease), nella scuola di danza a Casalpalocco, il quartiere di Roma dove sono nata. Olivia Newton John e’ stata il sogno per me e per tante ragazze della mia generazione, che volevano cantare, ballare e vestirsi come lei…. E soprattutto far capitolare il bello e dannato di turno, Danny!!!

Tutte volevamo essere Sandy.”

Alessia Marcuzzi saluta commossa Olivia Newton John

La conduttrice ha poi continuato nel suo post: “Ieri mi sono commossa nel leggere la lettera che John travolta le ha dedicato qui su instagram: “Mia cara Olivia , hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo tanto.

Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento in cui ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John”. Buon viaggio Olivia”.

Tantissimi i commenti sotto il post di Alessia Marcuzzi e molte donne si dicono d’accordo con lei: “Si volevamo tutte essere lei.”