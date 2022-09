Can Yaman imbarazza Francesca Chillemi, eccessiva la sua difesa

Alla Mostra di Venezia Can Yaman ha imbarazzato Francesca Chillemi facendo una richiesta alle sue fan

Tante volte il gossip ha ipotizzato che tra Can Yaman e Francesca Chillemi ci fosse qualcosa in più di un rapporto di lavoro e di un’amicizia ma i fatti hanno sempre smentito tutto. Sembra però che le fan di Can Yaman non apprezzino molto le presenze femminili accanto al loro idolo o forse l’istinto di protezione dell’attore turco nei confronti di Francesca Chillemi questa volta è stato eccessivo. L’ex Miss Italia e si è infatti imbarazzata per le parole del collega, pur sapendo che le ha dette con tutto la stima e l’affetto possibili. E’ alla Mostra del Cinema di Venezia e durante l’intervista a DopoCinema che Can ha parlato del loro rapporto chiedendo a tutte di volere bene a Francesca e spiegando i motivi del suo discorso.

Can Yaman stanco del pubblico femminile difende Francesca Chillemi

“Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi sta vicino” sono parole che hanno visibilmente imbarazzato l’attrice, professionista in Italia da ben più tempo di Yaman, amatissima e molto apprezzata dal pubblico.

A Venezia sono arrivati in coppia per presentare la nuova fiction Viola come il mare che vedremo dal 30 settembre su Canale 5. Si è già parlato fin troppo di questo nuovo lavoro ma anche dei pettegolezzi sulla inesistente coppia. Forse era meglio far finta di nulla e proseguire col lavoro ma Can Yam ha spiazzato tutti: “Mi raccomando. Francesca è un attrice top, è una bravissima persona, amatela”. Lei ha invece ha smorzato il tutto ringraziando per l’affetto di cui è stata inondata. Sono amici Can e Francesca Chillemi, è evidente anche nel loro pizzicarsi durante l’intervista: “Noi scherziamo, non è che litighiamo, così è il nostro rapporto. Lo chiarisco perché sembra un battibecco, ci vogliamo bene”. Lei lo ha aiutato nella lingua, lui ha reso il lavoro sul set più bello.