Per la Vigilia di Natale Mediaset sceglie Il volo: il concerto da Gerusalemme

Per Natale Canale 5 sceglie Il volo con una serata evento: Il volo-Natale a Gerusalemme il concerto della vigilia in prima serata

Sarà una serata piena di musica, spettacolo ed emozioni quella della vigilia di Natale su Canale 5. Non c’è ancora la conferma ufficiale della data ma, stando a quanto anticipato da Davidemaggio.it, Il volo sarà protagonista della vigilia di Natale con un concerto evento da Gerusalemme. Il volo Natale a Gerusalemme è il titolo della serata che vedremo su Canale 5 il 24 dicembre. Ancora pochissime le informazioni ma sembra proprio che Mediaset accompagnerà il suo pubblico, in una delle sere più magiche dell’anno, con le voci dei tre amatissimi tenori.

Il volo Natale a Gerusalemme a Natale su Canale 5: cosa sappiamo

Su Canale 5 arriva Il Volo Natale a Gerusalemme, uno speciale concerto-evento che vedrà protagonisti i ragazzi del trio pop lirico impegnati in un magnifico concerto natalizio che si terrà a Gerusalemme durante le feste.

La data della messa in onda in TV non è stata ancora ufficializzata da Canale ( probabilmente nei prossimi giorni andranno in onda i vari promo), pochi sono i dettagli a proposito della serata speciale che vedrà protagonisti Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – Il Volo – chiamati di nuovo ad intrattenere il pubblico di Canale 5 a suon di brani classici del Natale. La data, è stata svelata dal sito Davidemaggio.it che ha reso noto, a proposito della programmazione natalizia di Canale 5, anche un altro dettaglio. Generalmente, come il pubblico ricorderà, la serata della vigilia era ed è stata dedicata al concerto di Natale. Il concerto di Natale ci sarà anche quest’anno ma andrà in onda a Capodanno. Sarà registrato il concerto, il 17 dicembre e andrà poi in onda appunto, il primo gennaio. Conduttrice della serata anche quest’anno, Federica Panicucci.

Tornando invece al concerto de Il volo, su Canale 5, possiamo immaginare che certamente i tre cantanti delizieranno il pubblico con tipici brani di Natale. Proprio per il 2022 hanno lanciato una nuova cover di Happy Xmas ( War is over) e il pubblico la ascolterà in tv con piacere.