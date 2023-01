A Sanremo 2023 un’altra Chiara, la Francini e la super Paola Egonu

Amadeus al TG svela i nomi delle due nuove co-conduttrici per Sanremo 2023 e non solo: ecco tutte le ultime notizie

Triplo annuncio nell’edizione del TG1 del 15 gennaio 2023. C’è posta per Amadeus, e per tutto il pubblico di Rai 1 che non vede l’ora di seguire la nuova edizione del Festival in partenza il 7 febbraio 2023. Per tutta la settimana Amadeus ha disseminato indizi senza però spoilerare molto. E oggi al Tg1 i video messaggi delle due nuove co-conduttrici che il direttore artistico ha annunciato. Due donne davvero molto brave e speciali a loro modo. Una del mondo della tv, del teatro, dello spettacolo, l’altra nel mondo dello sport. A Sanremo 2023 ci saranno anche Paola Egonu, la grandissima pallavolista della nostra nazionale e poi un’altra Chiara. Dopo Chiara Ferragni la bravissima Chiara Francini che in questi anni si è distinta per la sua comicità, la sua bravura in diverse serie e fiction della Rai. Ma ha anche un grande talento come scrittrice, che forse non tutto il pubblico della tv generalista non conosce. La Francini ha mandato un video messaggio al Tg1, spiegando quanto sia stato difficile mantenere il segreto ma alla fine la missione è stata compiuta! Anche Paola Egonu è felicissima di esser stata “assoldata” per il Festival di Amadeus, per lei una prima volta importantissima al fianco del conduttrice di Sanremo 2023. Amadeus tra l’altro ha anche spiegato che domani, nella prima puntata del 2023 di Viva Rai 2 ci saranno altre rivelazioni, per cui i curiosi dovranno sintonizzarsi con Fiorello al mattino per sapere le ultime news sul Festival. Inoltre ci saranno annunci anche in settimana al TG1 per scoprire nuovi dettagli su questa chiacchieratissima edizione del Festival.

A Sanremo 2023 arrivano i super ospiti internazionali

Non finisce qui! Gli annunci continuano. Nell’edizione del Tg1 di oggi ecco uno dei primi nomi degli ospiti musicali internazionali. Sul palco di Sanremo 2023 ci saranno anche i Black Eyed Peas. “Non c’è bisogno di presentazioni” ha detto Amadeus che ha ricordati i grandi numeri di questa band che da tre decenni regala successi internazionali e hit di strepitoso successo.

Abbiamo quindi il calendario completo di quello che succederà sul palco, per il tema caldo “co-conduttrici”. Martedì, serata di apertura, al fianco di Amadues ci sarà. Chiara Ferragni Mercoledì: sarà la volta di Francesca Fagnani Giovedì sera toccherà invece a Paola Egonu .Venerdì l’attrice Chiara Francini e si chiude poi Sabato sera con il ritorno di Chiara Ferragni.