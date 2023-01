Tutti a teatro allo spettacolo di Checco Zalone: l’entusiasmo di Antonella Clerici, Mara Venier e Amadeus

Ieri sera a teatro a vedere Checco Zalone c'erano Mara Venier, Antonella Clerici e Amadeus, ecco i commenti

Antonella Clerici, Mara Venier, Amadeus e Giovanna Civitillo, ieri sera erano tutti insieme a teatro per vedere lo spettacolo di Checco Zalone. Entusiasti di ritrovarsi tutti insieme e di tornare a teatro senza più preoccupazioni ma anche felici di avere riso tanto. Checco Zalone è al teatro Arcimboldi di Milano, il suo spettacolo Amore + Iva sarà in scena fino al 20 gennaio 2023, è già da un mese che tiene tutti incollati con gli occhi al palco. Un ritorno al teatro dopo 11 anni e il suo nuovo show è davvero esilarante, lo confermano i conduttori che ieri sera non hanno perso una battuta di Zalone. Tutti pubblicano la stessa foto e svelano l’entusiasmo. “Grande Checco Zalone!! Quante risate e ne avevo bisogno, una bellissima serata a teatro con amici” scrive Mara Venier subito dopo lo spettacolo e la foto scattata con gli amici. Antonella Clerici ha quasi lo stesso entusiasmo: “Mitico Checco Zalone e che serata divertente! Bravissimo” e riceve il commento della conduttrice di Domenica In: “Bello ritrovarci…”. Giovanna Civitillo si limita a postare la foto conni colleghi tra le storie di Instagram, in questo periodo deve lasciare tutto lo spazio al festival di Sanremo 2023, manca pochissimo.

Mara Venier, Antonella Clerici e Amadeus a teatro per Checco Zalone

Tra i commenti dei follower alle foto non tutti sono d’accordo con l’entusiasmo per lo spettacolo dell’artista pugliese, c’è chi non apprezza le sue battute ma di contro c’è chi spera di vederlo al festival.

Checco Zalone è soddisfatto, dopo 11 anni da Resto umile world tour e dopo avere battuto tanti record al cinema ecco il nuovo tour che durerà un anno. Il debutto a Firenze a novembre e poi ci sarà modo tempo per tutti di ridere ammirando lo stile di certo molto personale dell’attore e regista. Musica, imitazioni, parodie e racconti, lo show di uno degli artisti più amati dagli italiani ha divertito Mara Venier, Antonella Clerici, Amadeus e Giovanna Civitillo che mostrano lo spettacolo nello spettacolo, i loro abbracci una serata divertente, a Milano, a teatro.

Se davvero lo spettacolo di Zalone è piaciuto alla conduttrice di E’ sempre mezzogiorno oggi nella sua nuova puntata del mercoledì ne parlerà con il suo pubblico. Antonella Clerici ha sempre detto che quando una cosa le piace ne parla, lo dice, si confida con i telespettatori, nel caso contrario preferisce non dire nulla, non essere falsa. Attendiamo il mezzogiorno di Rai 1 e anche la puntata di Domenica In con ospite Checco. Sulla presenza dell’attore pugliese al festival di Sanremo 2023 è ancora presto per scoprirlo.