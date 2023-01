Fiorello si traveste da Anita Ekberg e manda i delirio i social

Fiorello show a Viva Rai 2 la sua imitazione di Anita Ekberg è virale e incredibile

Ogni mattina Fiorello trova il modo per accendere il pubblico di Viva Rai 2 e oggi lo ha fatto regalando a tutti i telespettatori un momento iconico diventato virale sui social. Insieme a Biggio, suo complice in ogni trovata geniale, Fiorello ha interpretato una delle scene più famose del cinema italiano. Ha vestito i panni, in tutti i sensi, di Anita Ekberg. L’attrice, diventata popolare in tutto il mondo grazie alla scena nella fontana di Trevi a Roma, è stata amatissima per questo ruolo ne La dolce vita e Fiorello ha pensato bene di far rivivere ai romani quell’iconico attimo. Fontana di scena si intende, perchè si sa, quello che succedeva in passato, oggi non è più possibile. Sarà stata la parrucca bionda, saranno stati i peli sul petto che si intravedevano dallo scollo dell’abito nero indossato da Fiorello, sarà stato il suo accendo mentre continuava a dire “Marcello come here...”. Sarà stato Fiorello con questo modo di fare sempre travolgente…Fatto sta che il video è diventato virale e su Twitter questa mattina non si parlava d’altro. Impossibile non sorridere vedendo l’imitazione che Fiorello ha fatto di Anita Ekberg. A rendere tutto ancor più surreale il fatto che Fiorello, sfoggiasse nel video un bel paio di baffi, ecco forse è stato quel dettaglio a far capire che non era la brava e bella Anita lì in quel di Roma…Se non ci fossero stati i baffi forse, avremmo potuto avere qualche dubbio! Si fa per dire ovviamente.

Se anche voi vi siete persi questo momento e volete fare una ricarica di energia positiva e una risata con Fiorello, vi mostriamo il video che sta facendo il giro del web.

Fiorello a Viva Rai 2: l’imitazione di Anita Ekberg

Comunque io sto ancora ridendo per questo e non credo che mi riprenderò presto💀#VivaRai2 pic.twitter.com/zYztWqs3rg January 20, 2023

Vi ricordiamo che quella in onda oggi di Viva Rai 2 è l’ultima puntata della settimana. Il programma del mattino di Rai 2 visto ogni giorno da oltre 600mila spettatori è pronto a tornare in onda lunedì con un altro carico di risate per tutto il pubblico della rete e non solo.