A Sanremo 2023 anche Sergio Mattarella: l’orgoglio di Amadeus

Amadeus ha annunciato che nella prima serata di Sanremo 2023 ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Mancano ormai solo poche ore alla prima serata del Festival di Sanremo 2023. Il 7 febbraio andrà in onda la prima puntata del quarto Sanremo di Amadeus. Oggi in conferenza stampa il direttore artistico ha dato un bellissimo annuncio, che lo ha reso particolarmente orgoglioso. Ha infatti annunciato con onore e orgoglio che in questa prima serata del Festival, all’Ariston arriverà il presidente Sergio Mattarella. Un momento storico per il Festival ma anche per l’Italia. “Devo annunciare una cosa che ho deciso di leggere perchè non voglio che ci sia una parola in più o una parola in meno” ha detto Amadeus, che ha inforcato anche i suoi occhiali per questa notizia. Notizia accolta con gli applausi in sala stampa.

Sergio Mattarella a Sanremo 2023

“Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera sarà presente in sala il presidente della Repubblica Sergio Mattarella” ha detto Amadeus felice di poter dare questo annuncio. “Sono grato al Presidente che ha accettato questo invito e ringrazio Giovanni Grasso e Lucio Presta che hanno lavorato a lungo per questo”. E ancora un altro annuncio: Amadeus ha ringraziato sia il presidente della Repubblica ma anche Roberto Benigni che hanno accettato l’invito, un invito che lo rende orgoglioso. “Non c’era modo migliore per celebrare i 75 anni della Costituzione che ritrovare Roberto Benigni”. Un momento quindi unico nella serata di Sanremo 2023 del 7 febbraio che non era previsto in nessuna scaletta. Per cui un altro momento che si aggiunge alla serata del Festival ricchissima di cose.

“Apriremo con il presidente e Begnini ma Mattarella non salirà sul palco” ha spiegato Amadeus.

Amadeus e le polemiche politiche a Sanremo 2023

Per quanto riguarda la politica in generale e le polemiche, Amadeus ha spiegato che non segue quello che viene detto visto che ognuno è libero di dire quello che pensa. Poi dal suo punto di vista, ognuno è libero di portare a Sanremo quello che vuole. “Io credo che si sconvolgano i genitori e che quindi non siano in grado di spiegare il messaggio ai figli” ha detto Amadeus parlando delle polemiche che si sono innescate in questi giorni sui generi, sul gender fluid e via dicendo.