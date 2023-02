Occhi lucidi per Chiara Ferragni a Sanremo 2023: solo complimenti da Amadeus e Morandi

Chiara Ferragni è arrivata a Sanremo 2023: Amadeus e Morandi hanno speso bellissime parole per lei

Conferenza stampa a Sanremo 2023 in quello che molti hanno definito il Chiara Ferragni day! C’è grande attesa per il debutto di Chiara questa sera nella prima puntata del Festival. Intanto l’imprenditrice digitale è arrivata a Sanremo e oggi ha partecipato alla conferenza stampa insieme a Gianni Morandi e Amadeus. Visibilmente emozionata, non lo ha nascosto neppure ai suoi follower sui social in questi giorni, la Ferragni si è presentata in modo semplice e garbato in sala stampa. Non appena avuto modo di parlare, ha spiegato che non è una conduttrice, non è una attrice per cui sul palco di Sanremo 2023 farà Chiara.

Grande affetto per Chiara Ferragni da Amadeus e Morandi

Stefano Coletta ha accolto Chiara Ferragni, spiegando che è felice di averla a Sanremo, visto che il pubblico dei giovanissimi, sarà incollato davanti alla tv per seguire il suo intervento al Festival. E di lei, Morandi e Amadeus, hanno detto solo cose belle. Già ieri Morandi aveva detto che Chiara è molto semplice, una persona alla mano e oggi ha continuato a tessere le sue lodi: “E’ una professionista in tutti i sensi, arriva sempre 10 minuti prima alle prove, è una perfezionista, è stato bello lavorare con lei” ha spiegato il cantante nella conferenza stampa di oggi. Morandi ha ribadito che tutti la conoscono certo, ma di solito la vedono nel cellulare mentre in queste serate la conosceranno anche sotto un’altra veste e la conosceranno meglio per quello che è. Parole di stima anche da parte di Amadeus che non aveva mai incontrato prima Chiara: “Una ragazza cordiale, simpatica, disponibile. Non è solo un’imprenditrice ma è una bella persona…”. L’ha ringraziata per la sua solarità perchè nonostante l’ansia che la sta divorando, è cordiale e serena con tutti. Gianni Morandi ha anche aggiunto che le aveva chiesto di cantare insieme ma non ce l’ha fatta: “Ragazzi questa ve la risparmio” ha detto la Ferragni. Amadeus ha confermato che farà cose molto belle e che si augura che questa, sarà una cosa da ricordare nella sua carriera.

“Per me è un onore essere su questo palco, voglio portare me stessa e un messaggio che sarà ben chiaro, che sarà lanciato in tutta la serata. E’ la prima esperienza e sarà una cosa importante per la mia carriera mi auguro di riuscire a esprimere bene il mio messaggio e ce la metterò tutta” ha detto Chiara.