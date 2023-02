Francesca Fagnani nel mirino di Selvaggia Lucarelli: “Totalmente fuori ruolo”

Francesca Fagnani non è piaciuta a Selvaggia Lucarelli che sui social commenta in modo lapidario il suo Sanremo 2023

Dopo le pesantissime parole su tutto quello che Chiara Ferragni ha fatto a Sanremo 2023, Selvaggia Lucarelli prende di mira anche Francesca Fagnani, la protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Va detto che Francesca Fagnani, per quanto a suo agio nei panni di co-conduttrice, è sembrata parecchio imbalsamata in quello di lettrice del monologo. Testo interessante, interpretazione discutibile. Del resto sei una giornalista, non una attrice, e si vede. Non ha forse tutti i torti Selvaggia Lucarelli, anche se per l’ennesima volta arrivano da lei parole un po’ dure, e non un complimento. Ma del resto, il fatto che ci sia una donna sul palco di Sanremo, non significa che ci debba andare bene quello che abbiamo visto. La Lucarelli ci va giù pesante con un commento sui social che è diventato in pochi minuti virale, nonostante il crash di Twitter che ha mandato ieri i fan di Sanremo in crisi, visto che per oltre 30 minuti nessuno ha avuto modo di commentare quanto stesse succedendo all’Ariston.

La giornalista ha scherzato su instagram facendo notare che quasi le mancava Chiara Ferragni e la piccola Chiara. Si aspettava sicuramente di più da Francesca Fagnani ma a quanto pare, è rimasta delusa dalla giornalista di Belve. E il suo commento non lascia dubbi, non c’è nulla da interpretare, quello che aveva da dire, lo ha detto: «Francesca Fagnani totalmente fuori ruolo, Sanremo è la belva più belva di tutte».

Siparietti scritti che non hanno fatto ridere nessuno, poca spontaneità, look parecchio discutibili e quel monologo bello nel contenuto, noioso nell’esposizione. Posizioni sul palco sbagliate, presentazioni ( poche) dei Big con errori. Sarà che questa volta la Lucarelli non ha proprio tutti i torti? L’Ariston una belva che cambia le carte in tavola per tutti e ce ne siamo accorti.