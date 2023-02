Da Mara Venier ad Antonella Clerici, la morte di Maurizio Costanzo lascia tanto dolore

Le reazioni di Mara Venier, Antonella Clerici, Stefano De Martino e gli altri alla morte di Maurizio Costanzo

Sono tanti i conduttori e gli altri personaggi famosi che stanno salutando Maurizio Costanzo, colpiti dalla sua morte giunta all’improvviso. Mara Venier, Antonella Clerici, Stefano De Martino, Pippo Baudo, Serena Bortone, Pierluigi Diaco, ognuno reagisce in modo diverso. Antonella Clerici è stata tra le prime a pubblicare il suo addio a Costanzo. Ha scelto un’immagine da L’Intervista, ha scelto un momento particolare, un ricordo importante. “Ciao Maurizio, quanti, troppi ricordi” il suo cuore si spezza, il dolore è lo stesso che sta vivendo Mara Venier. Anche la conduttrice di Domenica In sceglie una foto con lui, una delle tante scattate da ospite del Maurizio Costanzo Show, poi pubblica tra le storie di Instagram un video in cui è in lacrime. Era una puntata di Domenica In, una puntata difficile per la conduttrice, lui intervenne in collegamento dicendole di smetterla, che tanto è lì, nello studio di Rai 1 e per il suo pubblico, che doveva rimanere, perché senza di lei la domenica sarebbe stata un lunedì. Mara Venier oggi scrive quel “Rip” che le fa malissimo.

L’addio dei colleghi a Maurizio Costanzo

Pippo Baudo ha commentato la notizia all’Adnkronos: “Non lo sapevo e sono senza parole, è una notizia dolorosissima, è stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare, è un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati…un uomo completo” è dai giornalista che è venuto a conoscenza della morte del collega.

Simona Ventura ha commentato: “Ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei, la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia, questo paese perde TANTISSIMO. Abbraccio Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri via, buon viaggio Maurizio”.

Barbara D’Urso è certa che gli artisti non muoiano mai: “Ha scritto la storia della televisione, della musica, del giornalismo e dello spettacolo… Una persona con un’intelligenza superiore. Un grande, in tutti i sensi… Ciao Maurizio…”.

Stefano De Martino ha pubblicato una recente foto di Costanzo scrivendo sui social: “Buon viaggio Maurizio, sipario”. Lo conosceva bene, anche a lui come a Maria De Filippi deve molto, deve i consigli e le porte di casa aperte, l’affetto.

Il sipario cala davvero ed è un giorno bruttissimo in un giorno già così doloroso. Per Vittorio Sgarbi è come se fosse morto un padre. Pierluigi Diaco non è riuscito ad andare in onda in diretta con BellaMa’ distrutto dal dolore. Serena Bortone ha dedicato gran parte della puntata di Oggi è un altro giorno a Costanzo dando la parola e i commenti a tanti ospiti grati per i suoi insegnamenti.