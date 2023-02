Gianni Sperti saluta Maurizio Costanzo: l’addio commosso

L'ultimo saluto di Gianni Sperti a Maurizio Costanzo nel giorno del lutto

Sono migliaia e migliaia i messaggi di stima, di affetto, di commozione che stanno arrivando sui social in queste ore. Tutti salutano Maurizio Costanzo che se n’è andato a 84 anni. Il giornalista, autore, conduttore, ideatore dei più rivoluzionati format televisivi era ricoverato da una settimana in clinica a Roma ma la notizia non era trapelata in nessun modo. Maria de Flippi ha continuato a fare in questi giorno il suo lavoro. Ieri ad esempio, è stata registrata una delle nuove puntate del pomeridiano di Amici. Nessuno si aspettava quindi la drammatica notizia. E oggi, dopo che l’ufficio stampa di Costanzo ha comunicato in modo ufficiale la notizia della sua morte, sono arrivati tantissimi messaggi. Tra gli altri anche quello di Gianni Sperti che deve molto a Maurizio Costanzo e a Maria de Filippi. Prima ancora di iniziare a lavorare a Uomini e Donne e ad Amici, il ballerino era uno dei protagonisti delle storiche Buona Domenica di Costanzo, insieme a Paola Barale. Da Gianni Sperti quindi parole piene d’amore e di stima per una persona con cui ha vissuto momento indimenticabili, di certo, uno di famiglia.

Le parole dell’opinionista di Uomini e Donne sono arrivate dai social: ” CIAO MAURIZIO! SENTIREMO TUTTI LA TUA MANCANZA. LA MANCANZA DI UN UOMO FORTE E COMUNICATIVO CHE HA SEGNATO LA STORIA DELLA TELEVISIONE ITALIANA. NESSUNO DIMENTICHERÀ IL CORAGGIO CHE CI HAI TRASMESSO LOTTANDO CONTRO LA MAFIA SENZA PAURA. HAI CHIUSO IL SIPARIO MA PER NOI RESTERÀ SEMPRE APERTO. R.I.P. “

Ma sono davvero tantissimi i messaggi da parte di persone qualunque e di personaggi famosi che hanno lavorato al fianco di Costanzo. Oggi Uomini e Donne non andrà in onda ma salta anche su Rai 2 BellaMa’. Pierluigi Diaco, legato a Costanzo da un rapporto di amore speciale, lo considerava un padre, non se l’è sentita di andare in onda in diretta.

Non è arrivata al momento nessuna comunicazione in merito al giorno in cui saranno celebrati i funerali del conduttore e giornalista.