Antonino Spadaccino nudo, è un regalo importante per i suoi 40 anni

Antonino Spadaccino pubblica la foto nudo, spiega perché ha scelto di mostrarsi senza veli

Antonino Spadaccino compie 40 anni, si fa un regalo, decide di amarsi fino in fondo, dovremmo farlo tutti, si mette a nudo, in tutti i sensi. Il messaggio di Antonino Spadaccino nudo è forte, di certo non arriverà chiaro a tutti ma la sua foto senza veli ha un grande valore. Il vincitore di Tale e Quale Show rinasce dai suoi 40 anni e mostrando il suo corpo nudo mostra ancora una volta la sua anima. E’ un regalo che fa a se stesso, ma che dovremmo farci tutti. “La vanità”, di questo parla Antonino ma non è niente di superficiale, lo spiega in modo semplice. Se tutti riuscissimo a togliere le maschere e pensare davvero che non ci importa niente del giudizio degli altri, di come gli altri ci vorrebbero saremmo tutti in grado di amare il nostro corpo, di sentirci tutti belli. Invece, quanta sofferenza per l’anima che c’è dentro a quel corpo. Antonino Spadaccino chiede di averne cura, dell’anima.

Antonino Spadaccino il suo regalo di compleanno

“Per i miei 40 anni mi sono fatto un regalo: la vanità. Quel sentirsi belli che non crediamo di meritare, quel desiderio di buttare giù le maschere e gridare al mondo: vado bene cosi come sono” quanto saremmo tutti più liberi e felici.

“Io questo corpo l’ho detestato, maltrattato, tagliato, ricucito, nascosto, ripudiato” confessa e poi rivela: “Solo oggi, per la prima volta, lo accarezzo e ve lo mostro. Dentro c’è l’anima, abbiatene cura. Io per i miei 40 non ho più paura. Buon Compleanno a Me”. Un compleanno importante, quello del bilancio vero.

“Adesso ci divertiamo” a concluso prima di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato allo scatto, a quello che appare solo come l’inizio, un importante inizio.

In tantissimi gli fanno gli auguri, tanti amici vip, la prima è Emma Marrone, è con lei che ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Antonino Spadaccino a pranzo ha festeggiato con i suoi genitori, ha soffiato sulla candelina dopo avere espresso un desiderio importante. “Da oggi così” ha concluso mostrando il suo nuovo look, biondo e non solo. Buon compleanno Antonino!